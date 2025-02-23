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高雄「日光海島生活節」首日 中央公園湧入4.5萬人潮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市首辦「日光海島生活節」，中央公園吸引滿滿人潮。圖／高市府行國處提供
高雄市首辦「日光海島生活節」，中央公園吸引滿滿人潮。圖／高市府行國處提供

高雄市首度攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構舉辦「日光海島生活節」，逾160個高雄及多國特色美食、文創品牌攤位登場，中央公園化身文化匯集舞台，活動首日湧入4.5萬人潮，今天還有菲裔爵士樂歌手Roxanne Barcelo、泰國歌手James Alyn、台灣金曲歌手阿爆及美國 Andy Jaffe爵士七重奏等演出。

「2025日光海島生活節」在22日、23日舉辦，下午2點至晚上9點，高市府以各國海島意象及多元共融為主軸，活動內容包含市集、展演、戶外講座及攝影展，展現海島文化特色，促進新住民與移工文化交流。

中央公園開闢海島舞台、不插電舞台及互動舞台三個區域，昨日吸引眾多人潮，印尼移工黑袍樂團以重金屬音樂為活動揭開序幕，金曲歌手王若琳，菲律賓移工DJ Cristian Kalalo登場掀起高潮，另有台越混血的水蜜桃偵探社嘻哈樂曲、爵士大師Michael Mark Guevarra 薩克斯風演奏、日月光移工樂團Double M等精彩演出。

行政暨國際處長張硯卿說，今天進入活動第二天，菲裔爵士樂歌姬Roxanne Barcelo、泰國人氣歌手James Alyn、台灣歌手阿爆等各國人氣卡司壓軸登場。此外，高人氣蜜柑站長也會再度現身，歡迎台灣與國際朋友一起到中央公園享受國際海島盛宴。

高雄市首辦「日光海島生活節」，中央公園吸引滿滿人潮。圖／高市府行國處提供
高雄市首辦「日光海島生活節」，中央公園吸引滿滿人潮。圖／高市府行國處提供
高雄「日光海島生活節」在22日與23日舉辦，下午2點至晚上9點。圖／高市府行國處提供
高雄「日光海島生活節」在22日與23日舉辦，下午2點至晚上9點。圖／高市府行國處提供
高雄「日光海島生活節」在22日與23日舉辦，下午2點至晚上9點。圖／高市府行國處提供
高雄「日光海島生活節」在22日與23日舉辦，下午2點至晚上9點。圖／高市府行國處提供

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