貓哥物資車開450公里現身東港 6高中生參與嘉惠移工

一場演講串起緣分！東港高中本月12日邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部二年級學生們因為正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，以行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外的澳底，現身東港。

昨天一早，貓哥與學生們到東港海事旁漁船停靠處，漁工們露出不敢置信眼神，曾在公視印尼台看到報導且流傳在漁工圈，那輛能帶給異鄉人溫暖的物資車，就出現在眼前。

貓哥與6名同學在岸邊熱情招呼，漁工朋友紛紛下船，從放滿一百箱物資的車上分工合作搬運、拆箱、挑選，每個人臉上露出開心笑容。

貓哥表示，12日演講，他感受到東港高中熱情與溫暖，進而牽起這個緣分，學生既然有心想要做服務，就算要開6小時路程來東港，他也樂意協助，同時讓他能夠將募得的物資分享給遠渡重洋來東港工作的漁工朋友。

參與物資發放，曾擔任過船長的鄭枝益說，愛心無國界，看到年輕學子願意付出時間做社會服務，覺得非常有意義。