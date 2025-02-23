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貓哥物資車開450公里現身東港 6高中生參與嘉惠移工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供

一場演講串起緣分！東港高中本月12日邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部二年級學生們因為正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，以行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外的澳底，現身東港。

昨天一早，貓哥與學生們到東港海事旁漁船停靠處，漁工們露出不敢置信眼神，曾在公視印尼台看到報導且流傳在漁工圈，那輛能帶給異鄉人溫暖的物資車，就出現在眼前。

貓哥與6名同學在岸邊熱情招呼，漁工朋友紛紛下船，從放滿一百箱物資的車上分工合作搬運、拆箱、挑選，每個人臉上露出開心笑容。

貓哥表示，12日演講，他感受到東港高中熱情與溫暖，進而牽起這個緣分，學生既然有心想要做服務，就算要開6小時路程來東港，他也樂意協助，同時讓他能夠將募得的物資分享給遠渡重洋來東港工作的漁工朋友。

參與物資發放，曾擔任過船長的鄭枝益說，愛心無國界，看到年輕學子願意付出時間做社會服務，覺得非常有意義。

東港高中秘書陳貞吟說，高二同學鄭詠之、蕭睿靚等6人名學生行動方案，由公民科老師陳淑真老師，昨有4名教師自發性到場協助，讓同學們完整了解物資發放工作如何進行，過程中學習到尊重與理解。

東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
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東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供
東港高中日前邀請林群（貓哥）分享在東北角為漁工做物資服務經歷，會後高中部學生們正在做移工人權及服務行動方案，向貓哥請益，貓哥獲悉學生這麼有心，行動帶領學生體驗物資服務過程，開著物資車從450公里外澳底，現身東港。圖／東港高中提供

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