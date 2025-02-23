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1人顧22隻 高雄動物收容所挨批血汗

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市2間動物收容所收容845隻犬貓，38名照顧員每人負責22隻動物，每天須清理籠舍、餵食、忍受犬貓體味、便溺臭味，遇攻擊性動物常遭遇危險，但福利無法與公務員比擬，民代認為「太血汗」，要求動物保護處增加經費補足人力

動保處說明，目前收容所除10名正職獸醫，還有近50名兼職獸醫師和80名志工，去年增加333萬元擴編5人，人力合乎規定。各縣市計算方式不同，單就勞務案廠商人力，六都比例相近。

據農業部動物收容處所設置組織準則，動物收容處除設主管1人，每百隻動物需設1名以上獸醫，每40隻動物需有1人照顧。高雄壽山和燕巢動物收容所最多可收容900隻犬貓，目前接近滿載，但僅38名照顧管理員，工作負擔不小。

依契約，收容所照顧管理員月薪不得低於3萬元，採輪班制，每日8點上班至下午5點；1名照顧管理員透露，每天需清理籠舍、餵食、觀察動物，甚至處理犬貓遺體，相當耗體力，遇攻擊性或生理期的動物常遭危險，薪資福利與公務員無法比。

市議員李雅慧說，六都動物收容所照顧管理員服務比，新北為1：4、台北1：7、桃園1：12、台中1：6、台南1：19，「高雄是六都中最血汗」，建議增加經費聘足人力，提升照護品質，也增加認養率。

動保處今年照顧員委由「華華環境清潔維護公司」負責，收容所另雇3人管理籠舍和協助獸醫師，加上10名正職獸醫師，計38人。

人力 動物收容所 獸醫師

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