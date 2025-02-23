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高雄林園電線塗藥驅候鳥 殃及燕子傷亡

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
電纜線塗上藥劑本想防範候鳥大量停留，卻沒想到造成燕子摔落，台電已先拆除沾有驅避劑的電線黃色保護套（圖），避免燕子再發生意外。圖／市議員邱于軒提供
電纜線塗上藥劑本想防範候鳥大量停留，卻沒想到造成燕子摔落，台電已先拆除沾有驅避劑的電線黃色保護套（圖），避免燕子再發生意外。圖／市議員邱于軒提供

高雄市林園區因候鳥遷徙，大量鳥類常停在電纜線，造成地面許多鳥屎，有機車因此滑倒摔車，農業局和台電將電纜線套上保護套，並塗抹驅避劑減少鳥類停留，卻發生大量燕子因此摔落路面傷亡，台電緊急卸除保護套，動保處和獸醫院也為受傷燕子清除黏液。

林園區文化街、東林西路口上方電纜線，每年候鳥季常有上百隻鳥停留，遍地鳥屎減低地面摩擦力，去年3月下雨時，半小時內釀7件機車自摔事故，區公所、農業局和台電經評估，選擇在電線塗抹令鳥類厭惡的藥劑，以達驅鳥效果。

不料，本月20日文化街電纜線塗上驅避劑，議員邱于軒服務處隔天陸續接到民眾反映大量燕子摔落傷亡，台電緊急拆除沾有驅避劑的電線黃色保護套，清潔隊則清除地面鳥糞和鳥屍，受傷燕子交動保處和動物醫院，由獸醫陳胤凡緊急清除黏液。

高雄野鳥學會總幹事林昆海表示，驅避劑不一定不能用，可能是劑量問題。驅鳥方式很多，但需因地制宜，有些方法牽涉到在地條件，建議施作前可尋求專業驅鳥公司和學者專家研議，避免憾事再發生。

電纜線塗上藥劑本想防範候鳥大量停留，卻沒想到造成燕子摔落（圖），台電已先拆除沾有驅避劑的電線黃色保護套，避免燕子再發生意外。圖／市議員邱于軒提供
電纜線塗上藥劑本想防範候鳥大量停留，卻沒想到造成燕子摔落（圖），台電已先拆除沾有驅避劑的電線黃色保護套，避免燕子再發生意外。圖／市議員邱于軒提供

議員邱于軒過去多次會勘，有民眾提議邀請馴鷹協會放飛猛禽，但協會回應無此服務；後來考慮將鳥類趕到鄰近濕地公園，又怕影響環境或襲擊孩童。而超聲波驅避器需架設在電桿、電線或民宅外壁，也恐影響供電及居住安寧，當地不同意。

大寮區公所表示，原本使用的驅避劑已成功驅鳥，不料發生燕子傷亡憾事，目前全面拆除後，將再評估因應對策。農業局表示，市售鳥類驅避劑有很多樣，功能皆不同，建議公所和台電在施工前先做測試再擴大施作。

台電 燕子 獸醫

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