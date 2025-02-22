金門醫療專機無除冰裝置影響飛安 衛生局要求盡速修復

針對有媒體爆料安捷航空進駐金門機場的緊急醫療專機，未安裝防除冰裝置恐影響飛安。金門縣衛生局表示，具除冰裝置航空器因主輪受損無法執行任務，已要求加速修復，期間若航路結冰將改由空勤總隊支援。

安捷航空今天下午也表示，進駐金門機場的緊急醫療專機，去年底因為重落地輪胎破裂，緊急與原廠溝通並安排赴台相關修復事宜，該架飛機是在得標後採購的新飛機，本身裝有防冰裝置，預計本月底至3月初就能完成修復並試航。目前正在金門支援緊急後送任務的是另一架同款備用機，因該架飛機原先採購用於執行台東地區相關業務，所以沒有加裝防除冰裝置的需求。

有關飛安疑慮，安捷航空指出，依據法規規定，所有航機在起飛前，都要再三確認航路的天氣預報，若航路有結冰的可能，未安裝防除冰裝置的飛機便不能起飛，所以不可能有飛安的疑慮。

另外，安捷將在今年3月引進一架同款新機，同樣配有防冰裝置，也將投入支援金門緊急後送任務的行列，後續金門除了合約要求提供的1架駐地專機之外，另有2架備用機支援，提供遠優於合約的要求，且是西部三離島至今唯一額外提供備用機之業者。

對於這起新聞，安捷表示，疑似是同業的爆料與指控，強調該公司當時是在金門緊急醫療後送服務案無人投標情況下，考量到緊急救命服務恐發生空窗，抱著救火心態參與投標，對於刻意的曲解，僅能深表遺憾。

衛生局則表示，安捷航空自112年1月於本縣駐地備勤迄今已有2年餘，共計執行緊急醫療後送147趟次，平均任務完成時間約為188分鐘，其中更有6案為需使用衛生福利部金門醫院新生兒保溫箱、葉克膜及主動脈氣球幫浦之嚴重特殊個案，其任務完成平均時間約為199分鐘，均符合契約規定。

衛生局指出，目前醫療專機合約係依據過去10次工作小組討論後訂定，目前已要求業者優先調派具備除冰功能的機型執行任務，但去年11月，具除冰裝置的履約航空器因特殊狀況重落地，導致主輪受損，目前正進行維修中，衛生局已要求加速修復作業，以利儘速投入任務。