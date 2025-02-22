藍綠聯手促成站牌更名 高雄榮家伯伯不再下錯站

高雄榮民之家周邊公車站名與捷運站名相似，導致榮家許多長輩混淆，經在地人士及藍綠民代聯手，最終將公車站牌更名為 「高雄榮家（楠梓科技園區）站」，大幅提升辨識度，讓長者不再跑錯站或下錯站。

高雄榮民之家以往介紹所在位置時會說位在楠梓加工出口區對面，近年楠梓加工出口區改名為楠梓科技產業園區，同時設有高捷楠梓科技園區站，但與鄰近公車站名相似，讓搭公車的長者難以辨識，經民代及在地熱心人士奔走，已將「楠梓科技園區站」更名為「高雄榮家（楠梓科技園區）站」，提高辨識度。

高雄榮家主任郭豫臨說，這次站牌更名成功，特別感謝高雄市政府顧問陳西坤、立委李柏毅及議員李雅芬等人，大家不分黨派積極協助，「這不只是更改站名，而是打造更友善的交通環境，體現對長輩的關懷與尊重。」