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藍綠聯手促成站牌更名 高雄榮家伯伯不再下錯站

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄榮民長輩們非常開心站牌更名成功，日後不會再下錯站。圖／高雄榮民之家提供
高雄榮民長輩們非常開心站牌更名成功，日後不會再下錯站。圖／高雄榮民之家提供

高雄榮民之家周邊公車站名與捷運站名相似，導致榮家許多長輩混淆，經在地人士及藍綠民代聯手，最終將公車站牌更名為 「高雄榮家（楠梓科技園區）站」，大幅提升辨識度，讓長者不再跑錯站或下錯站。

高雄榮民之家以往介紹所在位置時會說位在楠梓加工出口區對面，近年楠梓加工出口區改名為楠梓科技產業園區，同時設有高捷楠梓科技園區站，但與鄰近公車站名相似，讓搭公車的長者難以辨識，經民代及在地熱心人士奔走，已將「楠梓科技園區站」更名為「高雄榮家（楠梓科技園區）站」，提高辨識度。

高雄榮家主任郭豫臨說，這次站牌更名成功，特別感謝高雄市政府顧問陳西坤、立委李柏毅及議員李雅芬等人，大家不分黨派積極協助，「這不只是更改站名，而是打造更友善的交通環境，體現對長輩的關懷與尊重。」

市府顧問陳西坤說，這次事情能夠圓滿，是因為在地民代、區長及里長通力合作促成，「真正聆聽民意，才能做出符合需求的改變」。楠梓區長吳淑惠則說，這次站牌更名源於一次偶然的討論，才發現這個問題長期存在。所幸經大家努力，促成變革，讓長輩搭車更便利，不再下錯站。

高雄榮民之家主任郭豫臨（右）感謝市府顧問陳西坤（左）及地方 藍綠民代通力合作協助更開站名，替長輩營造友善的交通環境。圖／高雄榮民之家提供
高雄榮民之家主任郭豫臨（右）感謝市府顧問陳西坤（左）及地方 藍綠民代通力合作協助更開站名，替長輩營造友善的交通環境。圖／高雄榮民之家提供

公車 榮民 長輩

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