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高雄大停水里長自掏腰包買水塔 柯志恩允諾協調水公司改善
高雄大停水，包含阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山、大寮等區，21日晚間11時起至24日上午6時，需停水55小時，影響48.7萬戶。有里長自掏腰包購買4座水塔，消解里民無水之苦，立委柯志恩今下午也到仁武、鳳山關心，允諾協調自來水公司以後須制定年度計畫並公告，避免影響民生用水。
高雄昨天深夜起停水至今近20小時，因應停水，高市府及自來水公司公布150處臨時加水站設置地點，5處自來水分所開放取水。
柯志恩下午3時到仁武高楠里加水站，關心民眾加水狀況。高楠里長李志能說，周日會是用水一大考驗，今天住戶水塔尚有水可用，還沒有顯著影響，明天開始可能就沒水用了，還好高楠里有一處取水站，就在社區活動中心前方，可方便里民外出取水。
有里民反映去年下半年開始，仁武地區常有臨時管線損壞，不定期停水，造成民眾困擾，希望自來水公司做好定期管線維護，另外，在主幹管部分，也應該要有備援管，避免像這次因為水管閥更新，造成幾十萬戶停水55小時。
隨後到鳳山誠義里，一到現場看到許多民眾，提著水桶排隊取水，也遇水車來巡檢加水，里長劉啟芳自掏腰包購買4座水塔，放置在定點讓社區居民取用，減少停水造成的生活不便。
柯志恩表示，自來水公司需更換原水管線錐形閥，避免產業用水受影響，也有利日後民生用水順利，所以選擇假日停水，請市民朋友多包涵，她也呼籲沒受停水影響的區域節約用水，愛護高雄水資源。
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