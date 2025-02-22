快訊

經典賽Live／快腿！6局上宋晟睿場內全壘打 中華5：1南非

經典賽／大殺四方！沙子宸飆速壓制南非 2.2局傷退狀況曝光

川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大停水里長自掏腰包買水塔 柯志恩允諾協調水公司改善

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委柯志恩關心里民取水狀況。記者郭韋綺／翻攝
立委柯志恩關心里民取水狀況。記者郭韋綺／翻攝

高雄大停水，包含阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山、大寮等區，21日晚間11時起至24日上午6時，需停水55小時，影響48.7萬戶。有里長自掏腰包購買4座水塔，消解里民無水之苦，立委柯志恩今下午也到仁武、鳳山關心，允諾協調自來水公司以後須制定年度計畫並公告，避免影響民生用水。

高雄昨天深夜起停水至今近20小時，因應停水，高市府及自來水公司公布150處臨時加水站設置地點，5處自來水分所開放取水。

柯志恩下午3時到仁武高楠里加水站，關心民眾加水狀況。高楠里長李志能說，周日會是用水一大考驗，今天住戶水塔尚有水可用，還沒有顯著影響，明天開始可能就沒水用了，還好高楠里有一處取水站，就在社區活動中心前方，可方便里民外出取水。

有里民反映去年下半年開始，仁武地區常有臨時管線損壞，不定期停水，造成民眾困擾，希望自來水公司做好定期管線維護，另外，在主幹管部分，也應該要有備援管，避免像這次因為水管閥更新，造成幾十萬戶停水55小時。

隨後到鳳山誠義里，一到現場看到許多民眾，提著水桶排隊取水，也遇水車來巡檢加水，里長劉啟芳自掏腰包購買4座水塔，放置在定點讓社區居民取用，減少停水造成的生活不便。

柯志恩表示，自來水公司需更換原水管線錐形閥，避免產業用水受影響，也有利日後民生用水順利，所以選擇假日停水，請市民朋友多包涵，她也呼籲沒受停水影響的區域節約用水，愛護高雄水資源。

左營區取水點。圖／高雄市政府提供
左營區取水點。圖／高雄市政府提供
立委柯志恩關心里民取水狀況。記者郭韋綺／翻攝
立委柯志恩關心里民取水狀況。記者郭韋綺／翻攝
鳳山區取水點。圖／高雄市政府提供
鳳山區取水點。圖／高雄市政府提供
鼓山、小港區取水點。圖／高雄市政府提供
鼓山、小港區取水點。圖／高雄市政府提供
鳳山區取水點。圖／高雄市政府提供
鳳山區取水點。圖／高雄市政府提供

停水 柯志恩 水公司

延伸閱讀

黃捷控罷免連署書造假 柯志恩：可支持檢附身分證影本

許智傑控曾在美國置產 柯志恩：2023年已賣掉

高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

高雄分屍案震驚各界！柯志恩喊話民進黨政府：唯一死刑才能嚇阻殺人魔

相關新聞

馬祖八八坑道2/24起封閉整修 預計4/1重新開放

馬祖知名景點「八八坑道」因坑道口邊坡坍塌、內部地坪破損等原因，將從24日起封閉整修至3月底止，預計4月1日重新開放

高雄大停水里長自掏腰包買水塔 柯志恩允諾協調水公司改善

高雄大停水，包含阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山、大寮等區，21日晚間11時起至24日上午6時，需停水55小時，影響48.7...

高雄AI家電展買氣超夯 福利品出清下殺5折

高雄市電器商業同業公會主辦的「高雄AI智慧家電空調大展」今天起在高雄巨蛋展出三天，為了吸引買氣還請來台鋼雄鷹陳柏清站台，...

金門唯一宮殿式佛寺福慧寺 弘揚佛法25載

金門陽翟福慧寺日前舉行四大天王聖像安座開光儀式，並同步慶祝護法會成立滿周年，包括中國佛教會代理理事長心茂大和尚、中國宗教...

金門將軍學校新書辦分享會 回顧胡璉將軍戰地興學事蹟

「金門將軍學校」一書完整記錄國共戰爭時期金門特殊的戰地興學背景，詳細道出金門首任司令官胡璉將軍在戰火下不忘推動教育的艱辛...

民進黨立委陳培瑜造訪金門 強化教育與基礎建設提升

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，開展為期2天的訪問行程，此次行程主要聚焦金門的基礎建設、教育發展以及電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。