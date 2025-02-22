金門唯一宮殿式佛寺福慧寺 弘揚佛法25載

金門陽翟福慧寺日前舉行四大天王聖像安座開光儀式，並同步慶祝護法會成立滿周年，包括中國佛教會代理理事長心茂大和尚、中國宗教徒協會理事長明光法師與基隆佛教蓮社見開大法師都跨海親臨主持，金門縣副縣長李文良、金門佛教會理事長釋性海、金沙鎮長吳有家、金湖鎮長陳文顧等地方官員，以及來自各地的佛教信眾共同參與，場面莊嚴隆重。

據了解，福慧寺開山長老尼常實法師為金門陽翟人，早年於台灣出家，發願在家鄉建立佛教道場，以弘揚佛法、淨化人心，經多年努力，福慧寺於2004年舉行佛像開光安座大典，正式開放供信眾參拜，並積極推動佛學教育及公益活動；福慧寺是金門唯一採宮殿式建築風格的佛教寺廟，白牆黃瓦的外觀典雅莊嚴，寺內供奉阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，千手千眼觀世音菩薩；二樓大雄寶殿，供奉華嚴三聖。

福慧寺住持見日法師表示，該寺秉持「修福修慧、行善去惡」的宗旨，希望透過弘法、禪修及公益行動，引導大眾培養善念，造福社會，此次四大天王開光典禮，不僅是寺內重要的宗教儀式，更象徵守護佛法、護持道場的精神。

此次開光的四大天王分別是，東方持國天王、西方廣目天王、南方增長天王、北方多聞天王，4尊聖像分立於福慧寺前，象徵護持正法、守護信眾，並提醒大眾修行時要負責盡職、廣學多聞、精進不懈。

當日開光儀式在見開大法師、心茂大和尚、明光大和尚帶領下進行，法師們依佛教儀軌為四大天王聖像開光，祈願護持福慧寺及金門鄉親，現場信眾齊誦佛號，場面肅穆祥和，眾人同沾法喜。

陽翟福慧寺也指出，此次四大天王開光典禮圓滿，更要藉此感恩開山長老尼常實法師25年前發心建造福慧寺；感恩當今住持見日法師，及當家恆慧法師願意回來福慧寺承擔如來家業，帶領大家修福、修慧。