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澎湖宮廟遶境祈福 湖東聖帝廟千秋寶艦注目

中央社／ 澎湖縣22日電

元宵節過後，澎湖各宮廟紛紛展開遶境祈福活動，其中湖東聖帝廟代天巡狩斐夏龐三府千歲返天繳旨大典，場面最為盛大，「天輝號」千秋寶艦4月1日將化吉返回天庭。

澎湖今、明2天各地宮廟遶境祈福，包括湖西許家真靈殿落成3週年，展開為期2天的許家、中西與鼎灣三友村遶境、馬公案山北極殿23日舉辦遶境祈福。

而湖東聖帝廟舉辦代天巡狩斐夏龐三府千歲返天繳旨大典，最為盛大熱鬧。今天下午在澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、國民黨議員許育愷及各宮廟主委等人參與，3響起馬炮後，「天輝號」千秋寶艦在信眾護持下展開全村遶境大典，家戶沿路設有香案祭拜祈福。

除了湖西五澳的湖西、湖東、南寮、北寮、白坑、紅羅、尖山等宮廟，連高雄文衡聖帝廟等近30頂神轎、陣頭參與，鑼鼓、鞭炮更是此起彼落。

澎湖湖東聖帝廟建於清乾隆年間，距今有270餘年歷史，曾多次整修、民國78年重建，是當地村民的信仰中心，早期每3年的湖西五澳都會輪流舉行遶境大典，今年駐蹕的斐夏龐三府千歲將返天繳旨，廟方去年打造「天輝號」千秋寶艦，預計4月1日化吉，重返天庭。

澎湖縣 遶境 馬公

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