金門將軍學校新書辦分享會 回顧胡璉將軍戰地興學事蹟

「金門將軍學校」一書完整記錄國共戰爭時期金門特殊的戰地興學背景，詳細道出金門首任司令官胡璉將軍在戰火下不忘推動教育的艱辛，新書一推出，獲得各界廣大回響，作者陳永富今天舉行盛大的新書分享會，吸引了近百位嘉賓與讀者參與，一同回顧胡璉將軍的教育貢獻。

新書分享會由金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦，邀請陳永富，與讀者分享胡璉將軍於民國47年任金防部司令官時令所屬建蓋柏村等4所國民學校，並以督導建校的郝柏村（時為上校）、王多年、馬安瀾、雷開瑄將軍的名字為校名，留下將軍建校的歷史佳話，也為金門培養無數各行各業人才。而後續有卓環、愛華（民國74年廢校）、述美3所將軍學校建校。

儘管今天上午天氣寒冷，氣溫僅12度，但現場氣氛熱烈，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府參議陳祥麟、新書審查委員許維民等重要人士皆出席了此次活動。此外，還有一批當地歷史學者及多位校長等人蒞臨參與。

陳永富在分享會中提到，胡璉將軍的戰地興學事蹟，不僅是金門教育史上的一段傳奇，也為金門的社會發展與人才培養奠定了基礎。陳永富強調，胡璉將軍一生的教育理念，最具代表性的一句話便是「寧可少買一把槍，也要將錢用於教育上。」他視教育為國家發展的根基，並且不求名利，選擇將學校命名為其他將領的名字，這樣的行為也顯示了他對教育的無私奉獻。

柏村國小校長許雪芳表示，「金門將軍學校」一書的出版，填補了金門教育史上的一個空白，許雪芳回顧自己剛擔任柏村國小校長時，對於柏村學校的歷史了解有限，查閱金門縣志僅能找到簡短的記載。在後來的校慶活動中，她親自拜訪了建校人之一的郝柏村將軍，並透過與「郝伯伯」的交流，對這段歷史有了更深刻的認識。許雪芳指出，這本書讓更多人了解當年戰地興學的艱辛與貢獻。

許維民審查委員提到，他在一次偶然的機會下，在舊書攤購得雷開瑄將軍的生活照片，這些珍貴的文史資料一旦流失，對歷史造成無法彌補的遺憾。他對「金門將軍學校」一書的出版表示高度肯定，認為它不僅保存了這段歷史，也讓更多人能夠了解金門的教育發展過程。

主持人胡璉基金會董事長陳龍安強調，這本書的意義不僅在於記錄過去的歷史，還充分體現了胡璉將軍「教育興邦」的理念。他指出，「金門將軍學校」不僅是一部歷史書，更是一座橋樑，聯繫著過去的戰火與現今的和平，並引領我們回顧金門的歷史，思考未來的發展。

引言人陳為學校長則提出，應先期成立「金門將軍學校聯誼會」，待時機成熟後，籌組「金門將軍學校聯盟」，每年配合胡璉將軍逝世紀念日，舉辦相關紀念活動，並邀請以將軍命名的學校家屬或專家學者來金門參與軍事旅遊及文史交流活動，進一步彌補歷史的遺漏，促進學術交流。