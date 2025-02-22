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民進黨立委陳培瑜造訪金門 強化教育與基礎建設提升

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（左二）此次成立2處金門服務處，昨主持位在金湖鎮民進黨金門縣黨部的服務處揭牌。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（左二）此次成立2處金門服務處，昨主持位在金湖鎮民進黨金門縣黨部的服務處揭牌。圖／民進黨金門縣黨部提供

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，開展為期2天的訪問行程，此次行程主要聚焦金門的基礎建設、教育發展以及電力與通訊設施等議題。陳培瑜一行由民進黨金門縣黨部主委暨議員蔡其雍接待，展開拜訪與座談，並強調中央與地方必須強化合作，共同推動金門的未來發展。

陳培瑜昨天蒞金，首站造訪了金門高職，並與金門高職校長吳志衍一同考察學校的圍牆整修計畫、輔導室與特殊教育資源的整併建置，雙方就技職發展及特教規劃進行深入交流。

陳培瑜表示，將透過中央資源的支持，協助提升金門高職的教學環境，確保學生在安全且現代化的教室中學習。此外，陳培瑜也前往金門高中，聽取該校校長許自佑報告如何改善學校環境，並針對教育、體育等領域的發展交換意見，期望未來能夠爭取更多資源，為金門的學子提供更優質的學習環境。

陳培瑜強調，教育是國家發展的基石，無論是在城市還是離島，所有學生應該享有同樣優質的教育環境。她指出，中央政府將積極爭取資源，協助改善金門的學校基礎設施，讓金門的孩子能夠在更好的教學環境中成長，不論是技職教育還是特殊教育，都應該獲得更多的支持與資源。

除了教育議題，陳培瑜也關注金門的電力與通訊建設，特別前往中華電信金門營業處，與金門營運處總經理王福財及理事長楊家聲座談，了解澎金海底電纜的現況及未來數位建設計畫。

陳培瑜指出，金門與台灣本島的數位落差必須縮短，為金門居民提供更穩定的網路服務。中華電信表示，為了提升金門與台灣本島的通訊穩定性，已經投入預算擴充微波網路備援建設，112年底完成「台澎金第四海纜」的建設規畫，預計於115年6月完工，該項工程將大大增強金門的網路穩定度，降低網路中斷風險。

陳培瑜強調，金門的通訊基礎建設不能落後，這不僅是地方需求，更是國家資通安全的戰略考量，中央政府應全力支持，確保海纜建設經費順利到位，讓金門擁有更穩定的網路環境，保障居民的基本權益。

在電力方面，陳培瑜也考察了塔山電廠，並聽取廠長李枝榮與副處長魏小傑對新型柴油發電機組建置進度及供電狀況的詳細說明。陳關注到金門近期在農曆大年初四及元宵節當日發生的停電情況，並強調穩定的電力供應對金門發展至關重要。她表示，金門的電力建設不僅影響居民的日常生活，也直接關係到當地產業發展及觀光經濟，未來將協助更新與提升金門的電力設施，確保能源供應穩定，支持金門的長遠發展。

金門縣黨部主委蔡其雍表示，民進黨將以務實的態度協助金門的教育與民生發展，並專注於實際成果，提升金門的生活品質與基礎建設。他感謝陳培瑜委員對金門的深切關懷，並表示此行不僅展現中央政府對金門的支持，也象徵兩岸合作的堅定決心。

陳培瑜強調，未來將承接先前洪申翰委員在金馬地區的工作，積極協助地方與中央之間的溝通，並鼓勵金門及馬祖的民眾隨時反映需求，他們會全力提供協助。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（左三）昨天帶領團隊拜訪金門各單位，首站到金門農工考察學校的圍牆整修等相關計畫。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（左三）昨天帶領團隊拜訪金門各單位，首站到金門農工考察學校的圍牆整修等相關計畫。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，開展為期2天的訪問行程，拜訪中華電信，關心澎金的電纜問題。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，開展為期2天的訪問行程，拜訪中華電信，關心澎金的電纜問題。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，前往塔山電廠聽取新型柴油發電機組建置進度及供電狀況的詳細說明。圖／民進黨金門縣黨部提供
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天帶領團隊抵達金門，前往塔山電廠聽取新型柴油發電機組建置進度及供電狀況的詳細說明。圖／民進黨金門縣黨部提供

民進黨 網路 金門

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