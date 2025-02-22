第五屆金門青少年文學獎頒獎 文學新星閃耀浯島

第五屆金門青少年文學獎頒獎典禮今天在金門縣政府大禮堂隆重舉行，本屆比賽吸引眾多熱愛文學的青少年踴躍投稿，共計339件作品競逐小說、散文、新詩及童話等類別的獎項，金門副縣長李文良在主持頒獎典禮時，也致詞期許透過這樣的活動，讓老師、家長及學校持續培養孩子們的寫作興趣，為熱愛文學的孩子們提供一個盡情揮灑創意的舞臺。

包括副縣長李文良、教育處長孫麗琪、多位評審委員、校方代表及家長今天上午都到場見證這場屬於文學的榮耀時刻。

據了解，金門青少年文學獎去年9月開放徵稿，獲得來自全縣各級學校學生的熱烈響應。參賽作品內容多元，涵蓋家庭、成長、歷史、鄉土與奇幻創作等主題，展現金門青少年的豐富想像力與深刻情感。評審委員普遍認為，今年的參賽作品不僅文字運用成熟，敘事技巧也展現一定水準，充分展現出金門青少年對生活的觀察與思考。

評審陣容邀請台灣及金門地區的知名作家與學者擔綱，包括小說組評審張姿慧、吳鈞堯與宇文正，散文組評審洪春柳、張英珉與林黛琿，新詩組評審顏艾琳、陳大為及蔡振念，童話組評審則由張耀仁、鄭淑華及王文華負責。他們不僅嚴格評選出優秀作品，也在典禮上與學生交流創作心得，鼓勵年輕學子持續書寫、培養文學素養。

副縣長李文良於致詞時表示，金門青少年文學獎不僅是一場比賽，更是一個讓年輕學子展現自我、追求夢想的重要舞台。他期許學生們持續熱愛文學，在閱讀與寫作中拓展視野，並透過文字留下時代的印記，為金門文化發展注入新活力。

第五屆金門青少年文學獎的得獎名單，見證了金門青少年在文學創作上的卓越表現。各組得獎名單如下：

小說組 第一名：金城國中蘇佑名 第二名：金門高中陳佳宜 第三名：金寧中小學楊承祐 佳作：金寧中小學董芊妤 散文組（高中職） 第一名：金門高中陳子茉 第二名：從缺 第三名：金門高中蔡思敏 散文組（國中） 第一名：金湖國中黃昱晨 第二名：金城國中許嚴丰 第三名：金城國中杜豫霏 佳作：金湖國中蔡佳均、陳毓欣、王湘蘋；金沙國中柯品瑄；金城國中盧詣；金寧中小學楊承祐 散文組（國小） 第一名：賢庵國小薛洣樂 第二名：中正國小孫于喬 第三名：金鼎國小楊孟芯 佳作：賢庵國小吳彥爵；金湖國小陳菀彤、翁瑋辰；金寧中小學董倧辰；卓環國小林弘凱、洪堂宸、林子靖；中正國小董宸宇、王芷晴、劉述沂 新詩組（高中職） 第一名：金門高中陳子茉 第二名：金門高中許力心 第三名：金門高中楊渃瑢 佳作：金門高中王淇鑫 新詩組（國中） 第一名：金湖國中王苡靕 第二名：金湖國中呂安 第三名：金寧中小學楊承祐 佳作：金湖國中蔡佳均；金城國中周亮 新詩組（國小） 第一名：金湖國小陳柏樺 第二名：金湖國小許姿瑩 第三名：金湖國小呂欣旻 佳作：金湖國小邱婧涵；金沙國小張茗禎；西口國小蔡昀蓁、林青樺 童話組 第一名：金湖國小林婕恩 第二名：金鼎國小王雅玄 第三名：西口國小洪侑愷 佳作：安瀾國小陳丕楷；西口國小傅筠心、蔡孟臻

第五屆金門青少年文學獎頒獎典禮今天在金門縣政府大禮堂隆重舉行，縣府教育處長孫麗琪（右一）頒獎給獲獎學生。圖／民眾提供