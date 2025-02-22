屏東慈鳳宮董監事改選為排隊爆衝突 還鬧到警察來了

屏東市慈鳳宮董、監事將於3月改選，今日上午進行登記時，在野派及當權派為了搶登記順序引發衝突，在野派指責當權派不排隊卻派人插隊，雙方激烈口角、相互推擠，最後鬧到報警。董事長陳明順表示，沒有黑箱，一切皆依廟方程序辦理。

屏東市慈鳳宮董、監事改選將於3月15日投票，這次選舉在野派有意挑戰當權派，競爭激烈。昨日廟方辦理登記作業，在野派提早2天前就在廟門口排隊，希望能夠搶得前面的選票號碼，沒想到今早竟發生衝突。

在野派不滿當權派人馬到場後便搶位置，雙方爆發激烈口角及肢體衝突，甚至鬧到報警處理，警方也派員到場維持秩序。在野派痛批，他們已排隊2天了，但今天當權派早上5點多叫了30、40人來，把在排隊的人擠出去，非常鴨霸。

在野派表示，最後一次開會時，他們建議董事長陳明順用抽籤的方式決定號次，但他執意要用排隊的方式，結果今天又發生這種事。慈鳳宮是屏東市的信仰中心，為了選舉在媽祖面前吵吵鬧鬧，不但對媽祖不敬也對廟的聲譽損害很大，搞這樣真的很悲哀。

陳明順表示，登記的規定都是依據廟的程序辦理，先排的先登記，因此雙方雖有爭吵，還是得依規定辦理，最後也順利完成登記順序。