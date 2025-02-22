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影／全台規模最大海上遶境隊伍 5艘神明安座公船擲筊出爐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全台規模最大林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，主委李金正今擲筊選出神尊安座公船。記者郭韋綺／攝影
全台規模最大林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，主委李金正今擲筊選出神尊安座公船。記者郭韋綺／攝影

4年1科、全台最大規模的林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，共有20艘漁船參加，廟方今天擲筊選出5艘神明安座公船，為海巡科儀慶典揭開序幕，海上遶境隊伍走海路前往台南安平路上巡香，祈求來年都能捕撈滿載而歸。

擲筊由鳳芸宮主委李金正執行，擲筊數最多者得，5艘公船結果出爐，分別福昌3號載溫府千歲、新全益7號載水僊尊王、福昌6號載何府千歲、新全益2號載葛府千歲，隊伍壓軸漁船則是福春16號載媽祖。

李金正表示，鳳芸宮海上巡香會在媽祖誕辰前後舉行，4年1次，用意為了祈求一整年漁獲豐收，同時透過承載神明進行海上巡香，驅散海上不祥之物，保佑捕撈順利平安，這次是第10屆、已有40年歷史。

李金正說，這趟海上遶境隊伍不僅是全台規模最大，特別的是，漁民還會精心布置漁船，放上LED燈、萬國旗張燈結綵搭載神明，搭配海上煙火，成為海上巡香一大特色。

海上總指揮黃至慶是福昌6號船東，今年負責承載何府千歲，他說，船東都很期待被選中，代表祈求未來4年漁獲滿載，很高興被選中載送王爺，來年漁獲一定大豐收。林園沿海以捕撈洄游性魚類為主，鯧魚、白帶魚、鰹魚、黃鰭鮪魚、鐵甲魚。

黃至慶說，這屆海巡之旅4月9日展開一連3天，從中芸漁港出發前往台南安平，進行一日陸上遶境，回程將駛進愛河灣流行音樂中心，有戲曲酬神藝陣表演、發壓轎金等活動，包含來自林園、東港、茄萣共計20艘漁船參加，未來希望更多漁船加入海上遶境行列，讓獨有的海上遶境文化傳承下去，不要失傳。

林園鳳芸宮是當地信仰中心。記者郭韋綺／攝影
林園鳳芸宮是當地信仰中心。記者郭韋綺／攝影
全台規模最大林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，主委李金正今擲筊選出神尊安座公船。記者郭韋綺／攝影
全台規模最大林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，主委李金正今擲筊選出神尊安座公船。記者郭韋綺／攝影
林園中芸漁港漁船將參加海上遶境。記者郭韋綺／攝影
林園中芸漁港漁船將參加海上遶境。記者郭韋綺／攝影

海巡 神明 遶境

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