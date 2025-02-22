影／全台規模最大海上遶境隊伍 5艘神明安座公船擲筊出爐

4年1科、全台最大規模的林園鳳芸宮海上巡香之旅將於4月9日展開，共有20艘漁船參加，廟方今天擲筊選出5艘神明安座公船，為海巡科儀慶典揭開序幕，海上遶境隊伍走海路前往台南安平路上巡香，祈求來年都能捕撈滿載而歸。

擲筊由鳳芸宮主委李金正執行，擲筊數最多者得，5艘公船結果出爐，分別福昌3號載溫府千歲、新全益7號載水僊尊王、福昌6號載何府千歲、新全益2號載葛府千歲，隊伍壓軸漁船則是福春16號載媽祖。

李金正表示，鳳芸宮海上巡香會在媽祖誕辰前後舉行，4年1次，用意為了祈求一整年漁獲豐收，同時透過承載神明進行海上巡香，驅散海上不祥之物，保佑捕撈順利平安，這次是第10屆、已有40年歷史。

李金正說，這趟海上遶境隊伍不僅是全台規模最大，特別的是，漁民還會精心布置漁船，放上LED燈、萬國旗張燈結綵搭載神明，搭配海上煙火，成為海上巡香一大特色。

海上總指揮黃至慶是福昌6號船東，今年負責承載何府千歲，他說，船東都很期待被選中，代表祈求未來4年漁獲滿載，很高興被選中載送王爺，來年漁獲一定大豐收。林園沿海以捕撈洄游性魚類為主，鯧魚、白帶魚、鰹魚、黃鰭鮪魚、鐵甲魚。