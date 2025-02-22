潘孟安「被參選」高雄市長？知情人士：他戶籍在屏東 王牌不輕易出手

2026年高雄市長選舉，民進黨內初選競爭激烈，總統府秘書長潘孟安又「被點名」參選高雄市長。潘孟安今天表示，他沒有參選高雄市長的規畫。知情人士也說，潘孟安的戶籍一直在屏東縣車城鄉；潘孟安的胞兄、屏東縣議員潘芳泉則表示，不會代表潘孟安發言。

立委林岱樺疑涉詐領助理費和違法收受政治獻金案後，潘孟安要參選高雄市長的說法又浮上檯面。潘孟安今天受訪時表示，他沒有參選高雄市長的規畫，會在台北襄助賴清德總統國政所需。

地方知情人士表示，潘孟安的戶籍一直都在出生地屏東縣車城鄉，從屏東縣長任內，就一直被傳出「要參選高雄市長」的說法已好幾年。每次只要有意角逐高市長寶座的人選有什麼風吹草動，潘孟安就會被提上檯面「被參選」，但事後證明都只是謠傳。

另一名人士則指出，潘孟安與賴清德「情同手足」，未來的走向仍看賴總統在政治上的整體布局；是賴總統最大的政治助手，也是手中的王牌，不到最後緊急關頭絕不會輕易出手。高雄市長的局目前看來仍在掌握中，潘孟安在中央仍有大用，還不致於「下放」地方。

潘芳泉被問到潘孟安的戶籍是否在車城時則表示，「可能吧」，建議可以直接問潘孟安，不會代表其發言。