綠營立委陳培瑜插旗金門 盼促進地方與中央的溝通

為加強金門地區的服務，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天正式成立2處金門服務處，地點分別設於民進黨金門縣黨部及金城鎮的小板凳工坊，這是繼前立委洪申翰接任勞動部長後，民進黨持續深耕金馬地區的重要舉措，陳培瑜強調，希望把金馬地區的聲音帶回中央，促進地方與中央的溝通，協助民眾解決問題。

陳培瑜金門服務處揭牌儀式今天上午10點多在小板凳工坊舉行，包括前福建省政府秘書長翁明志、金城鎮長李誠智、台電金門區副處長魏小傑、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等地方人士到場祝賀。

翁明志表示，過去因洪申翰升任部長，金馬地區的民進黨服務工作曾一度停擺，如今由陳培瑜接手，代表中央政府並未忽略金門，服務將得以延續。他也強調，陳培瑜來自教育與文化領域，氣質優雅且深具專業，相信她能為金門帶來新的發展契機。

話鋒一轉，翁明志在致詞時也提及，金門自古有「海濱鄒魯」之稱，向來崇尚禮義，未料現任陳立委進入國會後，卻展現出粗暴的言行，對立法院的同事拳打腳踢，把我們金門的形象破壞殆盡，這次台北很多旅台鄉親，實在受不了，就挺身而出，成立了真礙金門罷免團隊，在短短的不到一個月的時間，號召了1000多位鄉親來力挺這個罷免的時候。雖然後來差了73份，最終未達罷免門檻，但象徵金門民主意識的覺醒。

陳培瑜表示，金馬地區擁有豐厚的人文底蘊、戰地文化及僑鄉特色，未來將積極推動觀光發展，讓金門不僅被全台看見，也能吸引國際遊客前來體驗。透過服務據點的設立，將強化與地方的聯繫，提供即時且有效的服務，並促進地方與中央的溝通，確保金門發展需求獲得關注。

揭牌儀式後，陳培瑜前往台電金門古寧儲能場，實地視察金門地區電力供應與儲能系統，聽取相關簡報。台電表示，金門智慧電網建置自109年啟動，並陸續完成夏興儲能系統與古寧儲能系統，透過儲能技術提升電力調度效率並減少碳排放，增強離島電網韌性。陳培瑜表示，離島的能源穩定至關重要，未來將持續關注相關建設，確保金門居民的用電品質。

此外，陳培瑜拜會行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，討論該中心預算遭立法院刪除的問題。吳增允指出，由於在野黨全面刪減行政院各聯合服務中心的經費，部分服務中心已宣布降低服務量能，甚至暫停運作，金馬聯合服務中心未來能否維持運作仍有待討論。

對此，陳培瑜說，預算刪減已對基層服務產生影響，例如馬祖海纜斷裂修復進度因數發部預算縮減而受阻，這是藍白兩黨「一手刪預算、一手要資源」的矛盾操作，最終受害的還是地方民眾。她會持續向中央爭取資源，確保金馬地區的基礎建設與公共服務不受影響。

陳培瑜表示，民主社會本就應該有多元聲音，金門也不只有一種政治選擇。她的風格是「對話代替對抗、爭取代替爭吵」，只有務實溝通、理性協商，才能為地方帶來真正的建設，而非陷入政治鬥爭。