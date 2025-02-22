高雄下鳥屎雨 電線塗驅鳥劑反釀大量燕子摔死

高雄林園區每年因候鳥遷徙，大量鳥類聚集在電纜線上，造成路面遍地鳥屎，也釀機車行駛時滑倒，農業局為此想出在電線套上保護套，並塗抹特殊「驅避劑」驅趕鳥類，不料近日完成後，卻發生大量燕子停留電線時因藥劑摔落到路面，導致受傷或死亡，台電目前已緊急卸除保護套，動保處和獸醫院則處理鳥屍，為受傷燕子清除黏液。

林園區文化街與東林西路口上方每年因候鳥遷徙，常有上百隻鳥類停留在電纜線上，密密麻麻的鳥群，造成地面遍地鳥屎，柏油路面上都是白色排泄物，排泄物同時也減少地面摩擦力，導致去年3月下雨時，半小時一度釀7件機車自摔事件，民眾也常遭鳥屎擊中，周遭的燈具、電桿、號誌全遭殃，當地苦不堪言。

高市農業局表示經評估，選擇在電線塗抹一種令鳥類感到噁心、厭惡的氣味藥劑「驅避劑」，藥劑效果預估維持半年，區公所也會加強地面清潔，預計2個禮拜維護一次。市議員邱于軒表示，市府本月20日上午完成施作驅避劑，將文化街上方電線先套上黃色保護套後再塗抹藥劑，但昨天開始卻陸續接到民眾反應有大量燕子摔落傷亡。

邱于軒說，電纜線塗上藥劑本來想防範候鳥大量停留，卻沒想到造成燕子摔落，目前先拆除沾有趨避劑的電線黃色保護套，避免燕子再發生意外，地面鳥糞和鳥屍已請清潔隊清除，受傷燕子轉交動保處和動物醫院醫治，由獸醫師將燕子身上的黏液清除，未來將持續了解本次事件發生的原因，並看後續如何改善。