1人顧22隻犬貓！高雄動物收容所人員負擔重 議員批血汗
高雄市2間動物收容所已收容845隻犬貓，但收容照顧管理員僅38名，平均每名員工需照顧22隻動物，負責餵養、清理籠舍、觀察動物健康等，工作繁瑣辛苦，市議員表示六都收容所在照顧員和動物比例當中，「高雄照顧比例最高、最血汗！」要求動保處逐年增加經費補足人力，提升動物照護品質，同時增加認養率。
根據農業部動物收容處所設置組織準則，收容處除了主管1人，其收容量能為每100隻動物需有1名獸醫以上，每40隻動物需有工作人員1人以上，人員均由地方主管機關派充或聘僱。高雄壽山和燕巢動物收容所的最大收容量900隻犬貓，目前已收容845隻，收容照顧管理人員共38人，人力與動物比約1比22。
高市動保處2023年至2025年分別編列869、1223、1234萬元，委外招聘22、27、25名人力，今年25名收容照顧員委外由勞務案廠商「華華環境清潔維護公司」負責，工作內容包括動物舍清潔、消毒、動物餵飼照護和觀察動物健康狀況回報獸醫師等，收容所另雇有3人管理籠舍和協助獸醫師，加上10名正職獸醫師，總計38人。
動保處每名收容照顧員依契約規定，月薪不得低於3萬元，工作採輪班制，工時為每日8點至下午5點；一名收容照顧管理員曾透露，在所內工作須忍受便溺臭味、犬貓體味，每天打掃環境、清理籠舍，餵食、觀察動物、協助處理大體，相當耗體力，遇到有攻擊性、生理期的動物常遭遇危險，但工作福利無法比照公務人員，薪資不算高。
市議員李雅慧表示，六都動物收容所的收容管理員和動物比例，新北達1比4、台北1比7、桃園1比12、台中1比6、台南1比19，「高雄是六都人力服務比最高、最為血汗」，她認為收容所動物生活品質和民眾認領養意願習習相關，提升動物照護福利、照顧品質，也能增加認養率，動保處應研擬增聘專職或兼職管理人員。
高雄市動保處回應，目前收容所除了10名正職獸醫，還有近50名兼職獸醫師和80名志工(經常性志工20名)，能共同肩負照顧工作，目前照顧人員數合乎法令規定，去年已增加333萬預算擴編5名人力，因各縣市計算比例方式不同，部分縣市就將正、兼職獸醫加入計算，若單就勞務案廠商人力計畫，六都比例相近。
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