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高雄國賓再評定危老 地方仍存疑

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市工務局委託第三方評定機構重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，評估結果指出建物危險度總評估分數R值為53.08分，達危老重建標準。聯合報系資料照
高雄市工務局委託第三方評定機構重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，評估結果指出建物危險度總評估分數R值為53.08分，達危老重建標準。聯合報系資料照

高雄國賓飯店改建案取得容積獎勵1142%，地方質疑2次危老評估R值從26躍升至52，工務局委託第三方重新評估，結果R值為53.08，確定符合危老規定。不過愛河流域居民自救會仍質疑公正性與準確性，已向監察院陳情。

監察院去年底發函要求高市府解釋，工務局指前2次耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定和評估計算等部分有差異，導致2份報告結果不同，市府為此再委託台灣省結構工程技師公會重新評估，結果建物危險度總評估分數R值為53.08，大於45，未達到耐震最低標準，符合危老認定。

愛河流域居民自救會表示，高雄國賓飯店前2份安全評估報告不到1年內，R值躍升，原本建築由耐震能力無虞，變成需要補強或拆除，差異過大，顯示報告缺乏一致性，且不符合專業標準；此次評估中，疑仍存在結構柱數量不同等錯誤，市府卻只「形式審查」，就核准容積獎勵，恐有損市民公共利益。

議員邱于軒表示，當初她希望重啟鑑定並公開報告，如今再次鑑定結果仍為危老，她「表達尊重」，但後續仍會詳看耐震初評報告，如果第3份和第2份報告的建築物平面對稱性、定量評估計算等判斷基準有高度相同性，可能會有疑慮，將持續和陳情民眾討論。

自救會指2016維冠大樓倒塌主因是結構設計錯誤，但結構技師公會的鑑定報告卻稱結構安全，為此法院近日已重啟審理。而高雄國賓案工務局委託台灣省結構技師公會做安全評估，結果竟附和北市結構技師公會，公正性令人質疑，籲監察院徹查市府在危老容積獎勵審查過程有無疏失。

愛河 監察院 自救會

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