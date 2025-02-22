高雄國賓再評定危老 地方仍存疑

高雄國賓飯店改建案取得容積獎勵1142%，地方質疑2次危老評估R值從26躍升至52，工務局委託第三方重新評估，結果R值為53.08，確定符合危老規定。不過愛河流域居民自救會仍質疑公正性與準確性，已向監察院陳情。

監察院去年底發函要求高市府解釋，工務局指前2次耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定和評估計算等部分有差異，導致2份報告結果不同，市府為此再委託台灣省結構工程技師公會重新評估，結果建物危險度總評估分數R值為53.08，大於45，未達到耐震最低標準，符合危老認定。

愛河流域居民自救會表示，高雄國賓飯店前2份安全評估報告不到1年內，R值躍升，原本建築由耐震能力無虞，變成需要補強或拆除，差異過大，顯示報告缺乏一致性，且不符合專業標準；此次評估中，疑仍存在結構柱數量不同等錯誤，市府卻只「形式審查」，就核准容積獎勵，恐有損市民公共利益。

議員邱于軒表示，當初她希望重啟鑑定並公開報告，如今再次鑑定結果仍為危老，她「表達尊重」，但後續仍會詳看耐震初評報告，如果第3份和第2份報告的建築物平面對稱性、定量評估計算等判斷基準有高度相同性，可能會有疑慮，將持續和陳情民眾討論。

自救會指2016維冠大樓倒塌主因是結構設計錯誤，但結構技師公會的鑑定報告卻稱結構安全，為此法院近日已重啟審理。而高雄國賓案工務局委託台灣省結構技師公會做安全評估，結果竟附和北市結構技師公會，公正性令人質疑，籲監察院徹查市府在危老容積獎勵審查過程有無疏失。