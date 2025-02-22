聽新聞
0:00 / 0:00
高雄國賓再評定危老 地方仍存疑
高雄國賓飯店改建案取得容積獎勵1142%，地方質疑2次危老評估R值從26躍升至52，工務局委託第三方重新評估，結果R值為53.08，確定符合危老規定。不過愛河流域居民自救會仍質疑公正性與準確性，已向監察院陳情。
監察院去年底發函要求高市府解釋，工務局指前2次耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定和評估計算等部分有差異，導致2份報告結果不同，市府為此再委託台灣省結構工程技師公會重新評估，結果建物危險度總評估分數R值為53.08，大於45，未達到耐震最低標準，符合危老認定。
愛河流域居民自救會表示，高雄國賓飯店前2份安全評估報告不到1年內，R值躍升，原本建築由耐震能力無虞，變成需要補強或拆除，差異過大，顯示報告缺乏一致性，且不符合專業標準；此次評估中，疑仍存在結構柱數量不同等錯誤，市府卻只「形式審查」，就核准容積獎勵，恐有損市民公共利益。
議員邱于軒表示，當初她希望重啟鑑定並公開報告，如今再次鑑定結果仍為危老，她「表達尊重」，但後續仍會詳看耐震初評報告，如果第3份和第2份報告的建築物平面對稱性、定量評估計算等判斷基準有高度相同性，可能會有疑慮，將持續和陳情民眾討論。
自救會指2016維冠大樓倒塌主因是結構設計錯誤，但結構技師公會的鑑定報告卻稱結構安全，為此法院近日已重啟審理。而高雄國賓案工務局委託台灣省結構技師公會做安全評估，結果竟附和北市結構技師公會，公正性令人質疑，籲監察院徹查市府在危老容積獎勵審查過程有無疏失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言