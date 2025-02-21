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打氣夯！高雄獲增配公費流感疫苗 首日打掉8351劑逾6成
流感疫情持續升溫，加上大S徐熙媛流感猝逝雙重效應，疫苗打氣熱度不減，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，高雄市獲配逾1成2疫苗，昨天開打已接種8351劑，剩餘疫苗3919劑。
衛生局指出，高雄獲增配疫苗1萬2270劑，20日開打，已接種8351劑，截至21日上午8時合約院所尚有 305家仍有疫苗庫存，剩餘3919劑，施打率68%。
衛生局表示，每日上午8時30分及下午6時更新高雄市合約院所疫苗庫存統計，因疫苗數量有限，以隨到隨打及當診次預約為原則，請民眾前往院所前先致電確認疫苗庫存，以免向隅。
衛生局說，11類符合資格接種民眾可向鄰近院所預約安排接種，疫苗數量有限，以隨到隨打為原則，並僅提供民眾預約當診次，建議前往合約院所前先致電確認該院所疫苗庫存，避免白跑一趟。
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