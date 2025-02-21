快訊

經典賽Live／5局上西班牙再添2分 6：2領先中華

捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

聽新聞
0:00 / 0:00

打氣夯！高雄獲增配公費流感疫苗 首日打掉8351劑逾6成　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄增配公費流感疫苗打氣夯。圖／衛生局提供
高雄增配公費流感疫苗打氣夯。圖／衛生局提供

流感疫情持續升溫，加上大S徐熙媛流感猝逝雙重效應，疫苗打氣熱度不減，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，高雄市獲配逾1成2疫苗，昨天開打已接種8351劑，剩餘疫苗3919劑。

衛生局指出，高雄獲增配疫苗1萬2270劑，20日開打，已接種8351劑，截至21日上午8時合約院所尚有 305家仍有疫苗庫存，剩餘3919劑，施打率68%。

衛生局表示，每日上午8時30分及下午6時更新高雄市合約院所疫苗庫存統計，因疫苗數量有限，以隨到隨打及當診次預約為原則，請民眾前往院所前先致電確認疫苗庫存，以免向隅。

衛生局說，11類符合資格接種民眾可向鄰近院所預約安排接種，疫苗數量有限，以隨到隨打為原則，並僅提供民眾預約當診次，建議前往合約院所前先致電確認該院所疫苗庫存，避免白跑一趟。

庫存 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

增購公費流感疫苗首日接種逾4萬 剩不到6萬劑

影／汪小菲抵台與妻Mandy十指緊扣　機場不發一語未受訪

深陷失去大S巨大傷痛 具俊曄恐無限期停工

舊愛大S香消玉殞　仔仔首露面：公開悼念很痛苦

相關新聞

打氣夯！高雄獲增配公費流感疫苗 首日打掉8351劑逾6成　

流感疫情持續升溫，加上大S徐熙媛流感猝逝雙重效應，疫苗打氣熱度不減，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，高雄市獲配逾1成2疫...

商務引薦平台BNI迎來10周年 高雄企業搶攻海外市場

全球最大商務引薦平台BNI，在高屏區生根迎來10周年之際，今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流週 INW」。今年的主題為...

高雄巨蛋春季旅展登場 吸引爆滿民眾搶便宜

高雄巨蛋春季旅展今天起一連4天登場，吸引國內51家旅遊業者、星級飯店及遊樂園共158個攤位參展，現場祭出許多優惠，有業者...

南迴科普列車啟程 周春米：火箭發射場屏東準備好了

「2025國境之南－迎曦科學列車」科學闖關學習活動，今日由枋寮車站啟航前往台東金崙車站，屏東縣長周春米也隨著科普列車一同...

金門金城市區停車新制3月上路 5處收費停車場啟用

為改善金門金城市區的停車環境，提升停車周轉率與使用效率，縣府將從3月1日起，正式對金城市區5處停車場收費，包括中興路（李...

240劑昨天1天打完....金門緊急增購500劑流感疫苗

藝人大S流感併發重症猝逝，引發國內流感疫苗搶打，疾病管制署增購10萬流感疫苗供11類高風險族群民眾接種，金門縣獲配240...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。