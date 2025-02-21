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商務引薦平台BNI迎來十周年 高雄企業搶攻海外市場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡，BNI高屏區執行董事楊啟富（左）與BNI國家董事謝聰評（右）共同見證十周年喜悅。記者劉學聖／攝影
全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡，BNI高屏區執行董事楊啟富（左）與BNI國家董事謝聰評（右）共同見證十周年喜悅。記者劉學聖／攝影

全球最大商務引薦平台BNI，在高屏區生根迎來10周年之際，今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流週 INW」。今年的主題為「超越」（Beyond），希望幫助國內中小企業主拓展人脈網絡、促進業務合作，並在後疫情時代開啟全球商機。

BNI高屏區執行董事楊啟富表示，2014年底，BNI高屏區的發展從零開始，沒有既有的在地人脈，沒有市場基礎，卻憑藉著堅定的信念與系統化的商務引薦模式，一步一腳印地推動企業成長。今年會員數正式突破1,000位，成為南台灣商務發展的重要動力。BNI高屏區10年來累積了龐大的商務合作成果。截至目前為止，總商務引薦金額已達126.01億元。除了金額上的成就，總引薦次數亦突破48萬筆。

2025年，BNI高屏區即將邁入第十屆，今年的主題是：「Beyond」。除了象徵著從「零」到「千」的突破，更代表著台灣企業應該站上國際舞台，透過BNI的全球網絡，實現真正的「本地事業 、環球人脈」（Local to Global）。本次INW將邀請來自日本、新加坡、柬埔寨、馬來西亞、香港、越南等國外菁英的BNI夥伴，共同見證南台灣BNI的成長，也為會員創造更多跨國合作機會。

全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡。記者劉學聖／攝影
全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡。記者劉學聖／攝影
全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡。記者劉學聖／攝影
全球最大商務引薦平台BNI今天在高雄啟動第10屆「國際人脈交流周（INW）」，場面十分熱絡。記者劉學聖／攝影

疫情 菁英 馬來西亞

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