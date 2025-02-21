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高雄巨蛋春季旅展登場 吸引爆滿民眾搶便宜

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影
2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影

高雄巨蛋春季旅展今天起一連4天登場，吸引國內51家旅遊業者、星級飯店及遊樂園共158個攤位參展，現場祭出許多優惠，有業者祭出日韓賞櫻行程，第3人0元促銷。許多飯店品牌也推出住宿下殺1.9折起、餐券最低5.1折超值優惠，號稱挑戰市場最低價。

面對即將來臨的春假，加上最近國外旅遊買氣熱絡，也吸引許多業者參展，包括東南旅遊的「歌詩達沙倫娜號」日韓賞櫻行程，指定日期第3人0元。五福旅遊祭出花漾東京5日29,800元起、釜山慶州5日25,800元起，吉帝旅遊則提供高雄直飛迪士尼樂園3日6,999元起、九州5日22,900元起，以及韓國櫻花慶典6日19,980元起等多款賞花行程。

另外天成飯店集團首次參展，推出住宿1.9折起、餐券5.1折起的超值優惠。另有中西餐券、烤鴨、牛排等優惠，最高5.1折，吸引旅展民眾搶購。

2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影
2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影
2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影
2025高雄巨蛋春季旅展今天登場，各大旅行社祭出超殺優惠。記者劉學聖／攝影

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