南迴科普列車啟程 周春米：火箭發射場屏東準備好了

「2025國境之南－迎曦科學列車」科學闖關學習活動，今日由枋寮車站啟航前往台東金崙車站，屏東縣長周春米也隨著科普列車一同前往，交接給台東縣長饒慶鈴。國家火箭發射場將於下個月公布地點，周春米表示，屏東準備好了，希望落腳屏東九鵬。

活動由縣府與國家科學及技術委員會、大葉大學合作，除了在火車車廂內的科學學習活動外，也於枋寮車站旁設置29個科學闖關體驗攤位，透過探究學習模式，邀請全縣11校450名學生進行科學闖關學習活動。

這次共有29攤活動，主題包含在地文化科普、生活中的科普、AI世界的基礎科學、環境永續科普等，並邀請周邊學校、社區單位及居民，一同體驗這第一次在南迴線起點站，枋寮車站辦理的創意科普活動。

周春米表示，南迴科普列車召集頂尖企業及研究機構，包含台灣默克、台積電慈善基金會、國震中心及海洋中心等策畫，其中台積電慈善基金會更在屏東持續挹注相關資源，紮根屏東科普教育，燃起孩子們內心學習科學的火苗。