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金門首次辦傷口衛生治療策略實作坊 提升基層醫療品質

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢醫師對在地醫護人員及消防局高級救護技術員，講授最新的傷口照護新知能。圖／金門醫院提供
台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢醫師對在地醫護人員及消防局高級救護技術員，講授最新的傷口照護新知能。圖／金門醫院提供

衛生福利部金門醫院與金門縣醫師公會、金門縣護理師護士公會、金門縣消防局及台灣燒傷暨傷口照護學會昨日首次在金門縣舉辦了「傷口衛生治療策略-實作坊」，邀請在地醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與，推廣最新治療的傷口照護模式，盼提升基層醫療最新的傷口照護新知能。

此次實作坊的核心主題是「壓力性損傷照護」，課程內容涵蓋了傷口治療的關鍵步驟，如傷口清潔、清創、重塑及敷料選擇等，實作坊特別邀請台灣燒傷暨傷口照護學會理事長、台北榮民總醫院燒傷中心主任吳思賢醫師，及北榮燒傷病房的蕭韜文護理師，共同講授與示範傷口照護的最新技術。

吳思賢在課程中強調，隨著傷口治療技術的日新月異，醫護人員必須不斷更新知識，掌握最新的照護方法，才能提供患者最有效的治療服務。他指出，傷口照護的每一個細節都可能影響治療的成敗，尤其在壓力性損傷的處理上，選擇適當的敷料及清創方式尤為關鍵。

除了理論講解，實作坊還特設了實作演練環節，讓參與者能夠親自操作，進行傷口清創和敷料更換等實際操作。這樣的演練不僅加深了參與者對理論知識的理解，還增強了他們在臨床環境中的操作能力。現場的醫護人員對此次實作坊給予了高度評價，認為這不僅是一次學習的機會，也是一個增進專業技能的重要平台。

吳思賢在結束時，對金門地區的積極參與者表示感謝，並指出，學會未來將繼續舉辦類似的活動，促進台灣各地區傷口照護技術的發展，並進一步推動全台基層醫療水平的提升。

金門醫院表示，這樣的活動對於提升金門地區的醫療品質和專業水平具有重要意義。他指出，金門地處偏遠，當地醫療資源相對有限，這類專業培訓能有效提升基層醫護人員的專業知識和臨床技能，對於提升當地醫療服務品質、保障居民健康具有深遠的影響。

台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢醫師示範傷口清潔、清創的實作演練。圖／金門醫院提供
台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢醫師示範傷口清潔、清創的實作演練。圖／金門醫院提供
金門縣首次舉辦了「傷口衛生治療策略-實作坊」，邀請在地醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與。圖／金門醫院提供
金門縣首次舉辦了「傷口衛生治療策略-實作坊」，邀請在地醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與。圖／金門醫院提供

醫師 醫護人員 金門

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