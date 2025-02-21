金門首次辦傷口衛生治療策略實作坊 提升基層醫療品質
衛生福利部金門醫院與金門縣醫師公會、金門縣護理師護士公會、金門縣消防局及台灣燒傷暨傷口照護學會昨日首次在金門縣舉辦了「傷口衛生治療策略-實作坊」，邀請在地醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與，推廣最新治療的傷口照護模式，盼提升基層醫療最新的傷口照護新知能。
此次實作坊的核心主題是「壓力性損傷照護」，課程內容涵蓋了傷口治療的關鍵步驟，如傷口清潔、清創、重塑及敷料選擇等，實作坊特別邀請台灣燒傷暨傷口照護學會理事長、台北榮民總醫院燒傷中心主任吳思賢醫師，及北榮燒傷病房的蕭韜文護理師，共同講授與示範傷口照護的最新技術。
吳思賢在課程中強調，隨著傷口治療技術的日新月異，醫護人員必須不斷更新知識，掌握最新的照護方法，才能提供患者最有效的治療服務。他指出，傷口照護的每一個細節都可能影響治療的成敗，尤其在壓力性損傷的處理上，選擇適當的敷料及清創方式尤為關鍵。
除了理論講解，實作坊還特設了實作演練環節，讓參與者能夠親自操作，進行傷口清創和敷料更換等實際操作。這樣的演練不僅加深了參與者對理論知識的理解，還增強了他們在臨床環境中的操作能力。現場的醫護人員對此次實作坊給予了高度評價，認為這不僅是一次學習的機會，也是一個增進專業技能的重要平台。
吳思賢在結束時，對金門地區的積極參與者表示感謝，並指出，學會未來將繼續舉辦類似的活動，促進台灣各地區傷口照護技術的發展，並進一步推動全台基層醫療水平的提升。
金門醫院表示，這樣的活動對於提升金門地區的醫療品質和專業水平具有重要意義。他指出，金門地處偏遠，當地醫療資源相對有限，這類專業培訓能有效提升基層醫護人員的專業知識和臨床技能，對於提升當地醫療服務品質、保障居民健康具有深遠的影響。
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