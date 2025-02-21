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高雄推廣世界母語日 促進閩客原新族群共融共好

中央社／ 高雄21日電

今天是世界母語日，高雄市教育局在莊敬國小舉辦「一起說母語」活動，教育局長吳立森說，盼透過學校與家庭共同努力，推廣母語使用，促進族群共融共好。科工館也推出相關活動。

教育局今天攜手客委會、原民會舉辦「114年度世界母語日活動—大家一起說母語，閩客原新齊相聚」，現場有母語歌謠與傳統技藝展演、闖關體驗等，讓學生在遊戲闖關過程中增加說母語的機會。

活動邀請莊敬國小、建山國小、內門國小、建國國小、港和國小、六龜高中、原住民族教學資源中心及高雄市客家教育文化協會等跨局處單位，以母語闖關、手作體驗、動態展演，與現場300名學生認識不同母語及文化特色。

吳立森說，母語是每個人出生第一個接觸的語言，利用自己的母語與這個全新的世界開啟對話，並促進族群共融共好，更重要的是，擴大國家母語推廣並深化多元母語的生活應用。

莊敬國小校長陳明勇致詞時表示，學校用心耕耘本土語，師生在生活中傳承母語復興的力量，榮獲113學年度全國客家藝文競賽全國第3名佳績，落實推動本土語扎根生活情境，深獲各界人士與社區家長的肯定。

莊敬國小自治小市長黃信洲說，學校老師在推動本土語言非常用心，除了開辦各種母語課程及母語日活動外，更舉辦有趣的活動鼓勵學生說母語。

高雄國立科學工藝博物館也結合館內展覽，推出母語日系列活動，包括6樓「星動時刻-量測傳說」特展有導覽解說「神奇賓果的文史足跡」，推出4場母語日專屬體驗。另外在地下1樓城市圓形區，結合交通體驗推出繪本說故事和科學動手做「故事魔法屋」。

科工館表示，母語不僅是文化傳承重要載體，更是孩子思考與學習的根基；期待透過親子共學的方式，讓語言學習不再受限於課本，在生活場域中萌芽，並在科學與語言的交融中，發掘母語無窮魅力。

教育局 科學 語言

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