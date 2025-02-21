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橋頭再生水廠工程近8成 供台積電穩定可靠水資源

中央社／ 高雄21日電

高雄市政府表示，「橋頭再生水廠興建移轉營運案」工程進度達78%，較原定計畫提前9%。完工後每天可生產3.5萬噸再生水，供應至楠梓產業園區，為台積電提供穩定可靠水資源

為持續推動永續水資源政策，高雄市副市長林欽榮今天在水利局長蔡長展陪同下前往岡山橋頭污水處理廠，實地檢視「橋頭再生水廠興建移轉營運案」進展。現場工程進度達78%，較原定計畫提前9%。

林欽榮表示，橋頭再生水廠完工後，每日可生產3.5萬噸再生水，供應至楠梓產業園區，為台積電提供穩定可靠優質水資源，同時降低對自來水依賴，推動水資源循環利用。

這項計畫由中央內政部國土署與地方共同推動，結合民間力量打造北高雄第一座再生水廠。對施工團隊在技術挑戰與工期壓力下穩步推進工程的表現，林欽榮給予高度肯定，期許各單位在確保品質與安全前提下，爭取提前完工，使再生水早日投入產業使用，進一步強化高雄供水韌性，為北高雄產業發展奠定重要里程碑。

依水利局資訊，這項再生水廠工程採生物薄膜處理系統（MBR）與海水淡化逆滲透膜（SWRO）兩大先進技術。不僅能有效過濾微粒及有機污染物，更在脫鹽與除硼方面達到半導體產業嚴格標準，確保再生水水質穩定且純淨。

台積電 林欽榮 水資源

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