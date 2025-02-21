金門金城市區停車新制3月上路 5處收費停車場啟用

為改善金門金城市區的停車環境，提升停車周轉率與使用效率，縣府將從3月1日起，正式對金城市區5處停車場收費，包括中興路（李月娥診所後方）、民生路45巷8弄（金門潮味決-金城店前）、鳳翔新莊（小狀元幼兒園旁）、金寧轉運站（板塊牛排旁）及北堤停車場（左側），合計提供255格小客車車位、22格大客車車位，希望落實使用者付費，提升停車效率。

針對「路邊停車」，包含中興路、民生路45巷8弄、鳳翔新莊及金寧轉運站等四處，共130格小型車車位、22格大客車車位，將採計時收費方式。小型車：第一小時20元，第二小時起每半小時10元。小型客貨車：卸貨車格前半小時免費，超過半小時但未滿一小時20元，第二小時起每半小時10元。更換車格後重新計費（身心障礙專用車格除外）。

大客車、大貨車（限金寧轉運站）：第一小時40元，第二小時起每半小時20元，當日最高180元。身心障礙車輛優惠：持有身障停車證，每日享有4小時免費，超過後依小客車費率計費。另外，路外停車場採計次與月票制，為避免長期占用車位的情況，縣府同步對「北堤停車場（左側）」125格小客車車位（含身障及婦幼車格）實施收費，並提供單次計次、月票及半年票等多元方案：

「北堤停車場（左側）」部分，短期停放：第一小時免費，當日進出不分平假日，每次20元。長期停放：連續停放前兩日，每日20元；第三日起，每日40元。另外，月票每月1100元（不保證車位）。此外，民眾可申請半年票，提供長期停車需求者使用。

為進一步提升停車供給，縣府已於去年底在金城幼稚園後方完成新建停車場，提供約500格小型車停車格（含身障及婦幼車格），目前仍為免費停車場，期望能緩解金城市區停車壓力，並鼓勵民眾多加利用。