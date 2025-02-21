240劑昨天1天打完....金門緊急增購500劑流感疫苗

藝人大S流感併發重症猝逝，引發國內流感疫苗搶打，疾病管制署增購10萬流感疫苗供11類高風險族群民眾接種，金門縣獲配240劑於昨天開打，因鄉親踴躍接種，1天疫苗就用罄；金門縣衛生局表示，為考量鄉親需求，金門也緊急採購500劑流感疫苗，供11類高風險族群接種，視疫苗到貨日再行公告接種時間。

衛生局表示，目前國內仍處流感流行期，且近期全國流感併發重症病例數仍多，為維護鄉親健康，經評估決定緊急採購流感疫苗500劑供11類高風險群接種，該批疫苗預計最快可在2月24日可交貨，開打日期則需要視疫苗實際到貨日另行公布，有需求的民眾請記得關注該局的官網以及臉書粉絲專頁，衛生局將在第一時間將最新接種資訊提供給鄉親。

衛生局表示，去年10月1日第一階段開打之11類對象為流感之高風險族群，中央為持續推動保護該族群，避免重症的產生，於昨日再增購提供該對象接種，金門緊急採購流感疫苗持續推動該政策，接種對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等對象接種。符合接種條件的民眾，前往施打時須攜帶健保卡及相關證件，另針對去年10月後已接種過流感疫苗的民眾，請勿重複接種；

目前，金門縣公費流感疫苗合約院所包含金城鎮的金城衛生所、吾家診所、傅仰賢診所、安仁診所、禾心診所、台大中心診所與健康診所；金湖鎮的金湖衛生所、部立金門醫院與三大診所；金寧鄉的金寧衛生所與陳水湖診所；金沙鎮的金沙衛生所，以及烈嶼鄉的烈嶼衛生所。各合約院所均提供流感疫苗接種服務，請有需求的民眾提前聯繫預約。

衛生局強調，將持續關注流感疫苗施打狀況，並依據疫情發展與民眾需求適時調整施打政策，以確保鄉親的健康安全，也再次呼籲高風險族群每年皆應盡早接種流感疫苗，可有效降低重症與併發症的風險，