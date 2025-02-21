匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》 高雄場熱賣

與世界頂尖劇院齊名的「匈牙利國家歌劇院」今年4月將攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分別在國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院登場，這次巡演比照歐洲規模，為台灣獻上最高水準的歌劇與芭蕾藝術演出。

《蝴蝶夫人》是歌劇大師普契尼創作的經典作品，音樂上大量融入日本曲調、五聲音階，著名詠嘆調「美好的一天」更是女高音曲目中最受歡迎的作品之一；舞台呈現則將東、西方強烈對比塑造成絕麗的視覺美學，而這次匈牙利國家歌劇院百人黃金陣容也首度原裝來台，帶給台灣觀眾最精采難忘的演出。

匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的《天鵝湖》，編舞上除保留原作經典芭蕾絕技名場如「黑天鵝雙人舞」及32個花圈，亦將匈牙利民俗舞蹈融入其中，增加更多精彩、新穎元素，加上豪華盛大的舞者陣容、華麗精美的舞台與服裝設計，2015年以來已成為匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的招牌劇目。

目前《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》台北場近完售，高雄場各場次熱賣中，購買雙節目套票可享最低82折優惠，這次高雄場將於國家級場館衛武營國家歌劇院演出，讓藝術愛好者能夠以最完美的規格一次飽覽兩部經典鉅作。