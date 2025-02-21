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身障繳費機 高雄僅5醫院設置
高雄超過14萬名身心障礙者，僅5家醫院設身障友善自助繳費機，比率低於1成，輪椅族批價繳費時往往受限制，民代籲市府應補助經費廣設，更列為督導考核項目，讓身障者就醫更便利。
衛生局表示，高雄有67家醫院、1839家診所設有無障礙設施，全市則有14家身心障礙鑑定醫院提就醫友善服務櫃台，提供專人服務，市府每年也會督導、輔導醫療院所建置友善就醫環境，維護身障者就醫權益。
一般醫院自助繳費機高度近170公分，不少輪椅族自助繳費時，面臨操作介面、投幣位置過高等困境，最後只能排隊等叫號批價，環境不夠友善。市立大同醫院前年設計全國第一台HGR身障友善自助繳費機，高度降至120公分，符合輪椅高度，也有語音導覽、觸控螢幕功能，讓許多身障者稱讚便利，可惜未普及。
輪椅族宋小姐說，一般醫院批價繳費櫃檯太高，行政人員常看不到輪椅族，以致讓後面排隊民眾插隊，但身障繳費機設計很人性化， 身障者批價付費能在3分鐘內完成。高雄市脊髓損傷者協會指目前許多大眾運輸車站，都設有友善窗口方便購票，希望大型醫院也能多體諒身障人士。
高雄共5家醫院設有9座身障友善自助繳費機，設置率低於1成，長庚、義大、榮總等醫學中心都未設置。議員黃彥毓認為高雄身障友善設施應提升數量，籲社會局與醫療院所合作，補助經費增設身障友善自助繳費機，並擴大到其他公共設施。
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