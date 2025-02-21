聽新聞
0:00 / 0:00

去年全台景點遊憩人次 高雄蟬聯榜首

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片
2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片

疫情後國人不僅熱中出國，去年全台景點遊憩人次也較疫情前成長70%。前瞻觀光政策研究室統計，以嘉義市成長最多，高達1732%，高雄市以6794.9萬人次到訪，連2年蟬聯冠軍。學者分析，大型活動人潮及經濟效益高，高雄因近年積極辦大規模活動，經濟效益驚人。

前瞻觀光政策研究室根據電信數據、停車及門票數推估，各縣市景點遊憩人次較疫情前成長率，除嘉義市奪冠，其次是桃園市355%、彰化縣309%、苗栗縣306%、雲林縣162%；此外，去年較2023年成長35%，也是嘉義市成長1545%最多，彰化縣成長612%、嘉義縣134%。

前瞻觀光政策研究室指出，去年景點遊憩到訪人次，前3名為高雄市6794.9萬人次、台中市6655.6萬人次，及新北市6168.9萬人次；非直轄市前3名為彰化縣4489.2萬人次、嘉義市2648.3萬人次，及雲林縣2296.6萬人次。

前瞻觀光政策研究室表示，去年新增統計景點貢獻成長率約占15%，既有景點增加20%。其中，成長率最高的嘉義市，去年新增文化路夜市、檜意森活村、嘉義城隍廟等景點納入統計；到訪人次最多的高雄市，則納入壽山園區、半屏山園區、旗後山園區、龜山園區等統計。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，高雄市蟬聯2年遊客數最多縣市，主因積極辦活動，且規模都很大，像是去年有多場演唱會、黃色小鴨及吉伊卡哇等IP，帶動非常多商機。

至於嘉義市，則因為去年申請新增文化路夜市等景點納入統計，商圈型景點普遍能帶動較多人潮，因此成長幅度驚人。

黃正聰表示，近年各縣市都注意到，辦大型活動帶來的人潮及經濟效益高，像新北市的歡樂耶誕城愈辦愈大，11月遊客數衝到全台第一，凸顯大手筆投資活動，帶來的效益都很不錯。但六都以外的縣市，有資源及條件差異，像是雲林財力有限，辦活動較精打細算。

嘉義 景點

延伸閱讀

高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

國賓飯店容積率1142% 高雄市府重做危老評估確定容獎無誤

高雄國賓飯店重新評估 第三方機構評定符危老重建

影／高雄即將大停水 誠義里長自費買水塔供應社區

相關新聞

去年全台景點遊憩人次 高雄蟬聯榜首

疫情後國人不僅熱中出國，去年全台景點遊憩人次也較疫情前成長70%。前瞻觀光政策研究室統計，以嘉義市成長最多，高達1732...

身障繳費機 高雄僅5醫院設置

高雄超過14萬名身心障礙者，僅5家醫院設身障友善自助繳費機，比率低於1成，輪椅族批價繳費時往往受限制，民代籲市府應補助經...

匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》 高雄場熱賣

與世界頂尖劇院齊名的「匈牙利國家歌劇院」今年4月將攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分...

凱米颱風崩塌至今逾半年「走山羊的路」 阿禮部落聯外道終於動工

去年7月凱米颱風累積1400毫米雨量，屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線0.6公里再度崩塌，至今逾半年，族人走在「山羊...

馬祖櫻花季登場 勝天公園賞櫻秘境吸引遊客探訪

馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。由於馬祖氣候寒冷，當地...

「一張廣告物一罰單」 屏東縣環保局強力取締違規廣告

為遏止違規張貼或懸繫掛廣告物，改善環境髒亂、影響交通視野的亂象，屏縣環保局從今20日起，會同各鄉鎮市公所執行轄區違規廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。