凱米颱風崩塌至今逾半年「走山羊的路」 阿禮部落聯外道終於動工

去年7月凱米颱風累積1400毫米雨量，屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線0.6公里再度崩塌，至今逾半年，族人走在「山羊的路」運補，歷經8次協調會，終於在2月17日動工，立委伍麗華今到場，感謝公路局等協助，搶修工期91天，希望在6月完工。

「跟時間賽跑！」公路局潮州工務段長林國祥說，歷經多次協調，2月17日動工，經費約3600萬元，趁著枯水期搶修，先將頂端浮石清除，趕緊把原路搶通，搶通後觀察現有地形地貌變化，若沒有遇到下雨、順利的話，工期91天。

立委伍麗華、魯凱族民族議會議長杜正吉也是霧台鄉前鄉長、霧台鄉代表會副主席包仙妹，霧台鄉吉露社區發展協會理事長等人今到阿禮部落聯外道路台24線045便道，感謝搶修工程終於開工。

通往阿禮部落聯外道路台24線045號便道，全長約2.9公里，去年7月凱米颱風影響，崩塌位置台24線0K+550到690的路段，長140公尺。伍麗華說，阿禮部落回家的路很辛苦，海拔約1100公尺，去年颱風至今逾半年，部落族人回山家走在「山羊的路」，懸崖峭壁，如同「蜀道難難於上青天」。

伍麗華說，這半年來，歷經8次協調會，感謝吉露部落村民願意將土地奉獻，便於施工，感謝縣府、代表會、公路局協助，公路局承諾91天工期，預計6月可搶通。

伍麗華感動的說，今天到場感謝工程人員，抬頭看到兩隻老鷹翱翔，老鷹在原住民心中是象徵祖靈，也一起「慶祝開工」。