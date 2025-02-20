快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

馬祖櫻花季登場 勝天公園賞櫻秘境吸引遊客探訪

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
勝天公園是馬祖最具代表性的海濱公園，不僅是賞櫻的好地方，還能享受近海的海景，園區內的古步道，經過巧妙規劃，步道兩旁的櫻花在春光的照耀下美不勝收。圖／歐家瑞提供
勝天公園是馬祖最具代表性的海濱公園，不僅是賞櫻的好地方，還能享受近海的海景，園區內的古步道，經過巧妙規劃，步道兩旁的櫻花在春光的照耀下美不勝收。圖／歐家瑞提供

馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。由於馬祖氣候寒冷，當地的櫻花綻放時間較晚，花期通常落在二月至三月，與台灣本島的櫻花季錯開，為旅人提供另一個賞櫻選擇；今年，連江縣政府特別攜手旅遊業者，推廣「濱海櫻花祭」路線，讓更多人能親身感受馬祖春天的獨特魅力。

勝天公園被譽為馬祖最美的賞櫻秘境，擁有得天獨厚的海景與山林景觀，沿著園內古步道漫步，櫻花盛開於兩側，粉嫩花瓣在春風輕拂下搖曳生姿，與蔚藍海面相映成趣，形成一幅詩意盎然的畫面。園內的勝天亭，由駐軍於1990年依仿宋庭園風格打造，以原木結構搭配灰陶瓦頂，展現古樸雅致之美，每年櫻花季期間，許多攝影愛好者與遊客慕名前來，捕捉這片迷人景致。

不過，由於勝天公園道路狹窄，遊覽車不易進入，目前僅能安排小型團體或自由行旅客造訪。連江縣旅行商業同業公會表示，未來將規劃更具彈性的旅遊行程，推廣馬祖成為全台唯一擁有濱海櫻花祭的賞櫻勝地。

連江縣政府交通旅遊局表示，馬祖春季盎然，櫻花、豆梨以及流蘇即將接連綻放，不僅是美麗的自然景觀，更是一次與大自然親密接觸的機會。縣政府交通旅遊局此次攜手連江縣旅行商業同業公會及全台各地旅行同業聯合推廣馬祖旅遊，邀請更多遊客造訪馬祖，感受馬祖獨特的魅力。

除了櫻花美景，馬祖四季皆有特色活動，讓旅人無論何時造訪都能體驗不同風情。春季除櫻花季外，還有「藍調時光」系列活動、大坵島賞鹿生態導覽、媽祖聖誕祭祀大典及北竿硬地超級馬拉松，結合自然生態與宗教文化，展現島嶼活力。

連江縣政府交通旅遊局表示，馬祖擁有獨特的海島景觀與豐富人文特色，希望透過櫻花季與各類活動，提升旅遊能見度，讓更多遊客體驗馬祖的四季之美。

由於馬祖氣候寒冷，當地的櫻花綻放時間較晚，花期通常落在2月至3月，與台灣本島的櫻花季錯開，為旅人提供另一個賞櫻選擇。圖／歐家瑞提供
由於馬祖氣候寒冷，當地的櫻花綻放時間較晚，花期通常落在2月至3月，與台灣本島的櫻花季錯開，為旅人提供另一個賞櫻選擇。圖／歐家瑞提供
馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。圖／歐家瑞提供
馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。圖／歐家瑞提供
馬祖櫻花季正式登場，其中一座唐式亭閣－勝天亭，主要參考台北外雙溪至善園的建築形式，採仿宋庭園風格的造景，以原木構架、灰陶瓦為頂，融入山海景致，與櫻花盛開美景相映，讓人流連忘返。圖／歐家瑞提供
馬祖櫻花季正式登場，其中一座唐式亭閣－勝天亭，主要參考台北外雙溪至善園的建築形式，採仿宋庭園風格的造景，以原木構架、灰陶瓦為頂，融入山海景致，與櫻花盛開美景相映，讓人流連忘返。圖／歐家瑞提供

櫻花季 賞櫻 馬祖

延伸閱讀

武陵農場櫻花季延長管制 可搭台中市區公車前往

阿里山腳下「八重櫻秘境」盛開 為下月阿里山櫻花季打頭陣

武陵農場櫻花季交通管制延長至3月2日 有人罵有人肯定

武陵農場櫻花季紅粉佳人綻放 高乘載管制期延長至3/2

相關新聞

馬祖櫻花季登場 勝天公園賞櫻秘境吸引遊客探訪

馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。由於馬祖氣候寒冷，當地...

「一張廣告物一罰單」 屏東縣環保局強力取締違規廣告

為遏止違規張貼或懸繫掛廣告物，改善環境髒亂、影響交通視野的亂象，屏縣環保局從今20日起，會同各鄉鎮市公所執行轄區違規廣告...

金門「到院前12導程心電圖專案」 提升急救效率

急性心肌梗塞為嚴重心血管急症，未及時治療可能導致心臟損傷甚至死亡，為爭取黃金救援時間，金門縣消防局於去年7月推動「到院前...

屏東南州鄉公所與代表會鬧不合 兩派互提罷免均成案4月投票

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併於4月...

國賓飯店容積率1142% 高雄市府重做危老評估確定容獎無誤

因京華城案導致高雄國賓飯店改建案備受關注，國賓飯店改建因符合危老建築認定，取得容積獎勵1142%，地方質疑，建築物危險度...

高雄國賓飯店重新評估 第三方機構評定符危老重建

高雄市工務局委託第三方評定機構台灣省結構工程技師公會重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，評估結果指出建物危險度總評估分數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。