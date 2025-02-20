馬祖櫻花季登場 勝天公園賞櫻秘境吸引遊客探訪

馬祖櫻花季目前已登場，這場台灣國境最北端的櫻花盛會，以其獨特的海島風情與壯麗景觀吸引遊客前來賞花。由於馬祖氣候寒冷，當地的櫻花綻放時間較晚，花期通常落在二月至三月，與台灣本島的櫻花季錯開，為旅人提供另一個賞櫻選擇；今年，連江縣政府特別攜手旅遊業者，推廣「濱海櫻花祭」路線，讓更多人能親身感受馬祖春天的獨特魅力。

勝天公園被譽為馬祖最美的賞櫻秘境，擁有得天獨厚的海景與山林景觀，沿著園內古步道漫步，櫻花盛開於兩側，粉嫩花瓣在春風輕拂下搖曳生姿，與蔚藍海面相映成趣，形成一幅詩意盎然的畫面。園內的勝天亭，由駐軍於1990年依仿宋庭園風格打造，以原木結構搭配灰陶瓦頂，展現古樸雅致之美，每年櫻花季期間，許多攝影愛好者與遊客慕名前來，捕捉這片迷人景致。

不過，由於勝天公園道路狹窄，遊覽車不易進入，目前僅能安排小型團體或自由行旅客造訪。連江縣旅行商業同業公會表示，未來將規劃更具彈性的旅遊行程，推廣馬祖成為全台唯一擁有濱海櫻花祭的賞櫻勝地。

連江縣政府交通旅遊局表示，馬祖春季盎然，櫻花、豆梨以及流蘇即將接連綻放，不僅是美麗的自然景觀，更是一次與大自然親密接觸的機會。縣政府交通旅遊局此次攜手連江縣旅行商業同業公會及全台各地旅行同業聯合推廣馬祖旅遊，邀請更多遊客造訪馬祖，感受馬祖獨特的魅力。

除了櫻花美景，馬祖四季皆有特色活動，讓旅人無論何時造訪都能體驗不同風情。春季除櫻花季外，還有「藍調時光」系列活動、大坵島賞鹿生態導覽、媽祖聖誕祭祀大典及北竿硬地超級馬拉松，結合自然生態與宗教文化，展現島嶼活力。