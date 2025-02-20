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金門加強大型商場消防查核 落實公安防火管理

中央社／ 金門20日電

金門縣消防局規劃百貨公司消防管理加強盤點，局長呂英華今天帶隊到昇恆昌金湖廣場等地進行安檢；消防局表示，大型商場搶救困難，盼透過此次盤點強化場所防火管理及公共安全。

新光三越台中中港店日前發生氣爆釀4死多傷，為確保百貨公司安全，金門縣消防局規劃百貨公司消防管理加強盤點，呂英華今天率隊至昇恆昌金湖廣場及金湖飯店進行消防安全檢查。

消防局發布新聞稿表示，自民國113年末，消防局就展開專案檢查，針對具有人潮出入眾多、空間密閉及環境複雜等特性場所強化稽查，專案期間就百貨公司、電影院、餐廳、KTV、飯店等共100處場所，檢視消防安全設備、防火管理、瓦斯使用安全等。

消防局指出，日前台灣發生百貨公司氣爆事件，消防局不敢怠慢，針對百貨公司、大賣場美食街、餐廳等設置消防設備、防火管理應變措施及施工中消防安全防護計畫執行情況進行查核，同時要求業者落實用火、用電安全自主檢查工作，降低致災風險。

消防局表示，大型商場內部複雜搶救困難，盼透過此次盤點，提高業者對突發事故警覺意識，強化場所防火管理及公共安全，也呼籲業者除消防安全設備設置及維護外，更應加強落實自主防火管理工作與瓦斯使用注意事項等，共同守護民眾安全。

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