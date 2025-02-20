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「一張廣告物一罰單」 屏東縣環保局強力取締違規廣告
為遏止違規張貼或懸繫掛廣告物，改善環境髒亂、影響交通視野的亂象，屏縣環保局從今20日起，會同各鄉鎮市公所執行轄區違規廣告物取締及拆除工作「一張廣告物一罰單」，不論任何時間只要有違反廢棄物清理法，將強力取締與拆除。
屏東縣環保局表示，長期以來房仲與建商為促銷商品，在電（燈）桿密集張貼琳瑯滿目廣告板，宛如電（燈）杆的瘡疤，影響市容與行車安全甚鉅。
環保局表示，與各鄉鎮市公所依法執行違規廣告物取締及拆除，2024年度拆除違規廣告物數萬件、裁處132件，裁罰金額逾20萬元，今年1月迄今亦已告發15件。環保局持續強力取締，違規張貼或懸繫掛廣告物者，依廢棄物清理法處1200到6000元。對於以外籍人士或人頭戶申請的電信門號，依電信法處以停話處分。
另外，近期有數家廣告業者在屏東市區道路轉角路口大肆懸掛布條影響行車視線造成市容髒亂不堪、引起民眾詬病。
環保局提醒，非營利性活動或公益活動經核准後始得懸繫掛，應依循屏東縣廣告物管理自治條例規定，不得橫跨車道及人行道上方，十字路口及交通號誌周邊20公尺內亦不得設置，尤其廣告物設置期間屆滿應立即自行拆除，繫掛所用的透明膠帶、布繩、尼龍繩、鐵線或其他固定物均應一併清除，以維整體市容整潔。
「一張廣告物一罰單！」環保局呼籲業者發揮公德心，切莫以身試法，善用環保又經濟的廣告欄或利用社群媒體亦可達到宣傳效果。
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