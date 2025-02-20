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金門「到院前12導程心電圖專案」 提升急救效率

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海十分關心「到院前12導程心電圖專案」，先前來前往消防局視察救護演練。圖／金門縣消防局提供
金門縣長陳福海十分關心「到院前12導程心電圖專案」，先前來前往消防局視察救護演練。圖／金門縣消防局提供

急性心肌梗塞為嚴重心血管急症，未及時治療可能導致心臟損傷甚至死亡，為爭取黃金救援時間，金門縣消防局於去年7月推動「到院前12導程心電圖專案」，救護人員在患者送醫前做高階心電圖檢測，即時將數據傳送至金門醫院供醫療團隊手術準備，已挽救3條生命。

據了解，該專案得以順利推動，關鍵在於多個單位的設備捐贈，包括環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈4組無線傳輸12導程心電圖系統，惟願基金會捐贈2組高階系統，中華文化姓氏文教發展基金會則捐贈1組安裝於救護車內的設備，共計7組設備已配發至5個外勤消防分隊，全面提升金門地區的緊急救護能力。

金門縣消防局統計，去年7月1日至12月31日，共執行72位患者的12導程心電圖檢查，成功診斷出3名急性心肌梗塞患者，包括8月23日金城鎮58歲男性、10月8日金寧鄉51歲男性、12月8日金城鎮54歲男性。這3名患者送達金門醫院後，均在規定的90分鐘內完成心導管手術，成功打通阻塞血管，搶回寶貴生命。

金門縣消防局長呂英華表示，該專案推動至今已成功挽救3條生命，也讓3個家庭免於破碎，顯示提前檢測對於急性心肌梗塞患者的重要性。他強調，消防同仁將持續精進技術與設備維護，守護鄉親健康。

不過，並非所有患者都願意接受此檢查，消防局指出，去年11月26日，一名金湖鎮82歲女性因胸痛求助，但拒絕施行12導程心電圖，該患者到院後才確診為急性心肌梗塞，最終雖成功接受手術，但血管打通時間達68分鐘，比其他3例多了約20分鐘，增加治療風險。消防局呼籲，若出現胸痛、胸悶並伴隨喘、冒冷汗、噁心嘔吐或有心臟病史，應立即就醫並配合救護人員檢測，以免延誤治療時機。

據了解，金門縣長陳福海十分關心該專案，去年10月31日特別前往消防局視察救護演練，並檢驗12導程心電圖機的運作，他肯定消防局的努力，並期許持續推動專案，讓他兌現對鄉親禮運大同篇「病有所醫」的承諾。

金門縣消防局去年7月1日推動「到院前12導程心電圖專案」，讓救護人員在患者送醫前進行高階心電圖檢測，並即時將數據傳送至金門醫院，讓醫療團隊迅速啟動心導管手術準備，縮短治療時間。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局去年7月1日推動「到院前12導程心電圖專案」，讓救護人員在患者送醫前進行高階心電圖檢測，並即時將數據傳送至金門醫院，讓醫療團隊迅速啟動心導管手術準備，縮短治療時間。圖／金門縣消防局提供

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