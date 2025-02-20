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澎湖馬公民福路與海埔路口標線改善 提升交通安全

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖縣列為危險路口的馬公民福路和海埔路路口，縣政府完成劃設槽化線與標線型人行道，明確規範路口人車動線，提高行車安全性，減少事故發生。

澎湖縣政府工務處日前發布新聞稿表示，馬公市民福路與海埔路，位於市中心核心區，動線上包括海埔路海鮮街、加油站、停車場等，除了一般民眾通行，更是遊客往來必經的道路，但由於此區域屬於舊城區，道路狹窄、住宅密集，K字型的路口更讓動線複雜，使得車禍事故頻傳，是危險路口，急需改善，提升交通安全。

馬公市民福路和海埔路路口車道狹窄，加上屬於K字型路口，動線複雜，縣府工務、警局與監理等單位經多次會勘及地方民眾溝通後，在推廣更安全有效的道路設施，重新規劃動線，取消路口10公尺範圍內停車格，重新劃設槽化線與綠底標線型行穿線，明確規範路口行車動線，引導車輛行駛方向，並提供各方向行人穿越路口之行走與停等空間，避免行車影響安全，確保行人安全，其中綠底標線型行穿線，還是全縣目前唯一可見的綠色人行道。

縣府工務處指出，路口動線改善已完成標線劃設，民福路停車場及馬公加油站出入動線有所調整，讓行車動線更明確；部分路口因動線改變，請用路人減速慢行，確認標線、標誌後，再依指示行駛，期許人車共同配合，打造良好的交通環境，以維人車安全。

人行道 澎湖縣 馬公

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