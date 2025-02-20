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屏東南州鄉公所與代表會鬧不合 兩派互提罷免均成案4月投票

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣南州鄉公所及代表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉公所及代表會。記者潘奕言／攝影

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併於4月19日投票。南州鄉公所與代表會不合，11名代表分為兩派，去年因刪減預算鬧得不可開交，竟演變為相互罷免。

罷免葉俊緯提案理由共10條，均為刪減公所相關預算。葉俊緯表示，這根本是無理取鬧，代表會是合議制，刪減預算並非主席一人說了算，而是要經過多數代表通過，現只針對他一人，對手的目的就是為了要奪權。

他說，代表審查公所的預算天經地義，公所預算亂編亂花，代表會當然得糾正。當初審預算時對手完全沒有出席，放棄代表的權利；公所預算被刪後也未提覆議，事後又企圖用罷免手法來對付他，對手只為了護航公所，其心可議。

罷免湯智雄的提案理由包括未參加今年總預算小組審查會議，事後於網路散布不實訊息，女兒、兒子、母舅等曾任或現任公所職務，未利益迴避等。湯智雄反駁，這完全是對手以罷制罷，對手的罷免案是民眾自發提案，卻誣賴是由他發起。

他說，對手帶頭刪除預算，有理也刪、無理也刪，連焚化爐回饋金都刪，影響鄉親權益，當然引發民怨。他也解釋兒子到鄉公所任職技工，是因為二次公告後都找不到人，兒子想服務鄉親才去應聘，鄉公所工作還比在外面做水電薪水低。面對報復性罷免他坦然面對，對就對、錯就錯。

南州鄉代表共11席，4個選區，遭提案罷免鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄同屬第一選區，該選區共5席。兩案罷免案合併於4月19日投票，確定投票人數以3月30日投票人造冊為主。若以這屆選舉人數該選區4378人的四分之一以上同意票，要達1095票以上，且同意票大於不同意票，罷免才會通過。

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯。圖／取自葉俊緯臉書
屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯。圖／取自葉俊緯臉書
屏東縣南州鄉民代表湯智雄。圖／取自湯智雄臉書
屏東縣南州鄉民代表湯智雄。圖／取自湯智雄臉書

屏東縣 投票 罷免

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