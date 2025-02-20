國賓飯店容積率1142% 高雄市府重做危老評估確定容獎無誤

因京華城案導致高雄國賓飯店改建案備受關注，國賓飯店改建因符合危老建築認定，取得容積獎勵1142%，地方質疑，建築物危險度分數R值從26躍升至52有疑慮，高市工務局為此委託第三方單位重新評估，近日結果出爐，R值為53.08，確定符合危老規定。市府依照全國一致的查核標準及程序，給予獎勵容積，容積獎勵並無問題。

大陸建設在高雄愛河畔的國賓飯店舊址（商5用地容積率840％）將改建為58層、52層2棟高聳建築，因適用危老條例獎勵容積36%，使容積率最後高達1142%，將蓋550戶住家和2家店；在地認為，改建後會造成當地交通量劇增、影響愛河景觀，超高樓也會妨礙住戶通風、日照，尤其當地位在液化風險土層，擔心建造期會影響周邊安全。

高雄市府去年9月舉行國賓飯店危老開發案環評會議，審議結果建議業者應加強地下水觀測自動化及模式模擬，另地質具不連續性，須充實地質報告及鄰房安全措施，且因開發量體大，應加強交通衝擊、停車及車輛出入口規劃，環評委員最後決議環評未通過，要求開發單位補充修正後，再送大會審議。

國賓飯店之前2次耐震初步評估，第一次是業者在2020年，為辦理建築物公共安全檢查，委託高雄市建築師公會進行耐震初評，危險度總評估分數R值26.87分。另一次是業者為辦理建築物危老重建申請，2022年依據危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，總評估分數R 值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

工務局表示，2次委託耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定，另對於建築物平面對稱性、定量評估計算等部分有差異，導致2份耐震初評報告結果不同。對於外界質疑危老重建計劃書耐震評估報告書，R值在1年多之內增加許多，市府決議再委託第三方公正單位「台灣省結構工程技師公會」重新評估國賓飯店，做耐震初評。

工務局說明，此次評估結果指出國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，評未達耐震最低標準，符合危老重建規定，評估結果跟台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。