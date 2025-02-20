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不用針線 屏大教授以月桃葉、珍珠帶編織「柏金包」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影

「這是藝術品？」屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針、一根線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品「像極了精品店的創作展」，也透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。

屏東大學視覺藝術系教授朱素貞以極簡設計出發，編織貌似名牌「柏金包」、「小香風」掛畫，她希望藝術品也能變成精品，創造出不凡身價，帶給學生新的啟發。

朱素貞歷時約半年，找到塑料材料、珍珠帶、布料做試驗，發現塑料有些漂亮壓紋印，壓制成鱷魚皮、蜥蜴皮、蛇皮，不用傷害動物，加上屏東原鄉經常可見月桃葉，成為創作素材，開始編織「精品包」。

「作品沒有用一根針、一根線，只有一把尺、一把剪刀編織作品」，朱素貞說，利用材質特性創作，也能呈現質感與美麗。

朱素貞自己也不諱言說，很喜歡精品，也有買名牌包，她也坦言，有些名牌包就算有錢也買不到。她猶記得去精品店購買包包時，精品店銷售人員看待精品包是用「作品」來描述，帶給她極大心理衝擊，包包在店員眼中不僅是精品，而是藝術品。

這次展出創作「柏金包」20個，由三種材料編織，包括月桃編織包，以台灣原生種月桃葉鞘編織製作，重新詮釋地方素材在時尚領域的潛能，也是綠色環保實踐；仿皮編織包，擬真的鱷魚皮、蜥蜴皮與豹紋布等，無需取用動物毛皮，也能打造質感皮包，為生態永續提供藝術解方；珍珠帶編織包，可以重複使用，減少浪費的環保概念，顯現塑料的美學價值。

朱素貞說，月桃葉在原住民部落常見，一般是編織做成菜籃、搖籃、檳榔包等，她以月桃葉鞘，比照名牌包尺寸、形式，完成創作，讓月桃葉編織產品價值翻倍。

「奢侈精品的商業策略很值得借鑑」，朱素貞說，作為藝術行銷研究課題之一，未來有機會願意到部落裡與族人交流、相互學習，文創商品耗時費力，單價高，市場銷售不具競爭力，「如果打不贏時尚產品，就加入時尚的元素」。

展覽也展示創作小香風格掛畫，以香奈兒的呢絨外套視覺元素，局部放大，採取具辨識度的圖案，領口、袖子、口袋的飾邊設計，作為上牆的編織作品。

朱素貞表示，地球上，任何材料透過創意，都可能轉化為令人驚豔藝術品，期待大家在展覽中，探索時尚、藝術與環保共生之美妙。同時，領略各種材質與真正手工藝的魅力。

展覽即日起到2月27日，在屏東大學屏師校區藝文中心展出。

屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
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屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞創作從生活出發，不用一根針線，只用一把尺、一把剪刀，將月桃葉、塑料皮革、珍珠帶製作成昂貴的「柏金包」，展出作品，透過編織創作探討時尚、藝術與環保的關聯。記者劉星君／攝影

屏東 屏科大 柏金包 藝術品

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