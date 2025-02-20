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影／高雄即將大停水 誠義里長自費買水塔供應社區

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影
因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影

高雄市因自來水公司辦理原水管閥更新工程，將從明天深夜11時起大規模停水55小時，共有48.7萬戶受到影響。多位里長表示，水公司本來公布停水時間55小時，市府爭取後有部分區域改為停水13小時，導致許多里民來抱怨「不公平」，里長耐心只能安撫解釋，這幾天替代水公司成為里民的受氣包，高雄鳳山誠義里長劉啟芳特地自掏腰包購買四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。

自來公司七區管理處表示，高雄因高雄竹寮站前管線操作異常，將辦理原水管閥更新工程，從21日晚間開始停水55小時，經市府協調後，七區管理處再盤點調度竹寮伏流水地下水等備援水源，有改善鳳山部分地區停水狀況，但受限既有自來水管網系統，無法再支援其他地區。

鳳山區誠義里長劉啟芳說，這次停水55小時，但有的里停水13小時，導致里民來要求向水公司爭取「也停水13小時就好，不要停55小時」，他也十分無奈，而且自來水公司只願意設置一座公用水塔，根本不夠社區內上千人使用，只能自費買水塔多少減少里民不便。

自來水公司第七區管理處說，竹寮站前管線的原水管線錐形閥出現異常，必須在即將來臨的汛期前修復，否則損壞狀況可能會更嚴重，因此才會進行停水修復施工，施工需要大規模開挖置換錐形閥，經過估算停水時間需長達55小時，水公司已經加強水車調配，並增設加水站，盡可能讓地方民眾有水可用。

因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影
因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影
因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影
因應高雄市將迎來長達55小時大停水，高雄市鳳山誠義里長劉啟芳自掏腰包買來四座大水塔，將放置在定點讓里民取用，希望減少里民的生活影響。記者劉學聖／攝影

停水 水公司

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