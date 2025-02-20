查處非法捕撈破壞濕地 金門慈湖偕保警啟動維護工作

金門慈湖濕地是國家級重要濕地，依法對野生動物禁止有騷擾、獵捕等行為，金門國家公園管理處偕保七將展開濕地維護工作，包括執行非法捕撈網具查處及藻類清除等。

為維護慈湖濕地生態，金管處自2月起將不定期與內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊展開慈湖重要濕地棲地維護工作，減少藻類過度增生及慈湖水產資源過度捕撈危害生物多樣性，並避免鳥類纏網。

金管處透過新聞稿表示，慈湖是國家級重要濕地，擁有豐富魚、蝦等水生生物，金門地理位置位於東亞鳥類遷徙途徑，水鳥在遷徙途中需要濕地棲息與覓食，慈湖濕地成為遷移性水鳥最佳休息站。

金管處呼籲，慈湖濕地位在國家公園特別景觀區，依「國家公園法」第13條規定，國家公園區域內禁止狩獵動物或捕捉魚類，且「濕地保育法」第25條也規定，重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物。

根據金管處提供資料，民國108年以前查獲非法捕撈的漁網數量均逾百件，近年則有下降趨勢，自109年90件至113年下降至69件。

金管處指出，隨春季回暖，藻類開始滋生蔓延，將影響濕地生物多樣性，且仍有民眾在慈湖放置網具捕撈，金管處每年協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，共同執行非法捕撈網具查處工作，以有效維護慈湖濕地環境。