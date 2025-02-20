真實故事為藍本 228音樂劇「以愛相會」藝人小嫻演出

屏東縣政府製作228紀念音樂劇「以愛相會」，以屏東小人物「阿會」阿嬤的真實故事為藍本，藉由她在228事件中的經歷，傳遞「仇恨無法成就，愛能包容一切」的主題，結合戲劇、歌唱、交響樂、流行音樂，讓觀眾感受那段歷史的情感波瀾與人性光輝。

屏東縣府文化處表示， 音樂劇邀請藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪擔綱演出，集結屏東優秀歌手、演員與舞者，呈現台灣早期台語流行曲「漂浪之女」，與融合屏東文化的新創歌曲「以愛相會」。

文化處說明，此劇描述高齡96歲阿會阿嬤的生命故事。她與丈夫玉杉於新婚期間正逢228事件，他們一邊經歷新婚的甜蜜，一邊面對時代的動盪與生死交關。音樂劇透過這段動人故事，邀請觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

文化處表示，演出內容除了以戲劇和音樂交織，融入古典歌劇與日本演歌，展現多元的音樂形式，藉此將愛與和平的信念傳遞給每一位觀眾。將於2月28日下午2點半、晚間7點半，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，可使用文化幣購票，享有5折優惠。