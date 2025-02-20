金門慈湖濕地保育啟動 金管處加強巡護打擊非法捕撈

為維護金門慈湖濕地的生態環境，金門國家公園管理處自本月起，與警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊聯手展開慈湖等棲地維護行動，重點關注藻類過度增生與非法捕撈問題，以確保濕地生物多樣性及水鳥遷徙的安全。

慈湖為國家級重要濕地，擁有豐富的魚蝦等水生生物，並位處東亞候鳥遷徙路徑，每年吸引大量水鳥棲息、覓食，是生態觀察與賞鳥愛好者的重要據點。但隨著春季氣溫回升，湖內藻類大量繁殖，影響濕地生態平衡；另一方面，仍有部分民眾違法設置漁網捕撈，可能導致水鳥纏網意外，對生態造成威脅。

金管處與保七總隊金門分隊長期合作，每年查緝與移除非法網具。金管處指出，透過持續的巡查與宣導，近年來慈湖的非法漁網數量已有減少趨勢，但仍需加強巡護，以杜絕違規行為。依據「國家公園法」第13條第2項，「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，以及「濕地保育法」第25條第5項，「重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物」，違者將面臨相關罰則。

金管處強調，慈湖濕地不僅是金門珍貴的自然資源，更是國際級水鳥遷徙的重要棲地，維護生態平衡攸關環境永續。未來將持續與相關單位合作，加強巡護與宣導，確保濕地環境不受破壞，也呼籲民眾共同遵守規範，守護這片生態寶地。