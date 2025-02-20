快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

金門慈湖濕地保育啟動 金管處加強巡護打擊非法捕撈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處從本月起協同保七總隊第四大隊金門分隊展開慈湖濕地棲地非法漁網清除。圖/金管處提供
金門國家公園管理處從本月起協同保七總隊第四大隊金門分隊展開慈湖濕地棲地非法漁網清除。圖/金管處提供

為維護金門慈湖濕地的生態環境，金門國家公園管理處自本月起，與警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊聯手展開慈湖等棲地維護行動，重點關注藻類過度增生與非法捕撈問題，以確保濕地生物多樣性及水鳥遷徙的安全。

慈湖為國家級重要濕地，擁有豐富的魚蝦等水生生物，並位處東亞候鳥遷徙路徑，每年吸引大量水鳥棲息、覓食，是生態觀察與賞鳥愛好者的重要據點。但隨著春季氣溫回升，湖內藻類大量繁殖，影響濕地生態平衡；另一方面，仍有部分民眾違法設置漁網捕撈，可能導致水鳥纏網意外，對生態造成威脅。

金管處與保七總隊金門分隊長期合作，每年查緝與移除非法網具。金管處指出，透過持續的巡查與宣導，近年來慈湖的非法漁網數量已有減少趨勢，但仍需加強巡護，以杜絕違規行為。依據「國家公園法」第13條第2項，「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，以及「濕地保育法」第25條第5項，「重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物」，違者將面臨相關罰則。

金管處強調，慈湖濕地不僅是金門珍貴的自然資源，更是國際級水鳥遷徙的重要棲地，維護生態平衡攸關環境永續。未來將持續與相關單位合作，加強巡護與宣導，確保濕地環境不受破壞，也呼籲民眾共同遵守規範，守護這片生態寶地。

金門國家公園管理處從本月起協同保七總隊第四大隊金門分隊展開慈湖重要濕地棲地維護工作，期能慈湖水產資源過度捕撈行為。圖/金管處提供
金門國家公園管理處從本月起協同保七總隊第四大隊金門分隊展開慈湖重要濕地棲地維護工作，期能慈湖水產資源過度捕撈行為。圖/金管處提供

慈湖 濕地 金門

延伸閱讀

探索台南北門之美！白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行再出發

「罷珍」連署未達標 陳玉珍：金門選民不輕易受政治風向影響

罷團一階差73份宣布失敗 陳玉珍：感謝99%金門人相信我

金門浯島文學獎6月起收件 首徵劇本盼吸引年輕族群

相關新聞

高雄大同醫院管線遭破壞 高醫工會憤怒：支持檢調偵辦

高雄市立大同醫院年初變更經營權時，被發現院內重要設備管線遭塗上白漆，使院方人員無法辨識，恐導致氧氣、麻醉等氣體供應錯誤，...

屏東農業物產館打造月月有主題特展 周春米：驚豔再現

歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起營運，今年規畫一連串活動，期望為...

最強嘻哈派對！2025大武門音樂祭 228連假屏菸登場

以嘻哈文化為核心2025大武門音樂祭，2月28日、3月1日在屏菸 1936 文化基地舉辦，集結20組頂尖音樂人及潮流街舞...

屏東南州鄉代主席、代表遭提案罷免成立 4月19日投票

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，理由分別是刪減公所預算，及未審核預算、未利益迴避...

2022地方選舉／連江縣疑有記號票 監委申請自動調查

監察委員林郁容、范巽綠指連江縣在2022年地方選舉，出現多張疑似以特定方式圈選的選票，在當地俗稱「記號票」，有心人士疑常...

高雄大同醫院醫用管線 疑遭破壞

高雄市立大同醫院今年起由長庚醫院接手經營，交接期間發現院內醫用氣體管路遭人塗上白漆，影響各管線辨識，噴漆發現時間接近移交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。