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屏東農業物產館打造月月有主題特展 周春米：驚豔再現

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起正式營運，今年規畫一連串活動，期望為物產館帶來人流與商機。圖／屏東縣府農業處提供
歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起正式營運，今年規畫一連串活動，期望為物產館帶來人流與商機。圖／屏東縣府農業處提供

歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起營運，今年規畫一連串活動，期望為物產館帶來人流與商機，縣長周春米也在臉書發文說，物產館驚豔再現。

周春米臉書發文說，2025屏東熱博剛落幕，物產館以「未來永續」為理念，融合IKEA北歐風設計，從裡到外華麗轉身，期待給鄉親們看見更多屏東農業可能性。

「物產館成為認識屏東農業的窗口」，周春米發文說，沉浸式展覽結合AR/VR技術，並彙整屏東農特產與農企業品牌，還有親子遊樂區，吃喝玩樂一次滿足，還能帶走最在地的屏東伴手禮。

周春米說，屏東農業物產館將會整年度營運，每月都有主題特展，包含二、三月的蘭花展、四月的林業物產展、五月的花卉系列展，還有觀賞魚、爬蟲展及瓜果展覽，更多元、更深度見證屏東農業隱形冠軍。

農業處表示，除了常設展，縣府規畫品農餐桌、特色市集、小農走讀、青農講座、食農料理工作坊等多元活動，與農改場、農科成為屏東農業金三角。歡迎大家一起走入全新面貌物產館，感受屏東農業軟實力。

屏東農業物產館斥資兩億元興建，2022年8月開幕後營運一年，遭業者解約撤場，屏縣府農業處重新招商，5次流標後，縣府檢討管理模式，由縣府經營，委託廠商管理，今年熱博開幕物產館也順勢重新運營。

歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起正式營運，今年規畫一連串活動，期望為物產館帶來人流與商機。圖／取自周春米臉書
歷經波折的屏東農業物產館今年1月25日搭配熱帶農業博覽會重新開幕，熱博結束後，物產館即起正式營運，今年規畫一連串活動，期望為物產館帶來人流與商機。圖／取自周春米臉書

周春米 屏東 農業處

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