最強嘻哈派對！2025大武門音樂祭 228連假屏菸登場

以嘻哈文化為核心2025大武門音樂祭，2月28日、3月1日在屏菸 1936 文化基地舉辦，集結20組頂尖音樂人及潮流街舞團體，將再度掀起南台灣嘻哈音樂狂潮。

屏東縣政府文化處表示，屏縣打造多元族群音樂品牌，一年四季透過不同的音樂盛典，包括主打嘻哈「大武門音樂祭」、獨立音樂的「台灣祭」、結合流行與經典的「三大日音樂節」、客家文化為主軸的「狂客音樂祭」、恆春民謠為基底的「半島歌謠祭」、以及原住民藝文饗宴「斜坡上的藝術節」等接力舉辦，展現城市音樂能量與文化潮流。

今年邁入第三年的「大武門音樂祭」，以「BURN！LEAD THE WAY」為主題，規模陣容再升級， 28日邀請屏東饒舌實力派「大成DACHENG」帶來朗朗上口嘻哈結合R&B的旋律、DJ Question Mark 和歌手康康的演繹跨風格台語歌曲，充滿嘻哈創意能量「美麗本人」與人氣塗鴉藝術家 BOBONE偕手跨界翻玩饒舌音樂提供前所未有的藝術體驗。更由台饒樂迷最愛的「Green Father比杰」擔任嘻哈舞台MC主持人。

第二天有最具話題性饒舌先驅「大支」、說唱氣氛慵懶與純情兼具「西屯純愛組」、「G5SH」等眾多嘻哈音樂人輪番登場，還有饒舌新星 HowZ、SiNNER MOON、Taji 攜手潮牌服飾品牌「NXWV EXPRESS」，以街頭氛圍與衝突性視覺呈現嘻哈音樂的時尚魅力，為觀眾帶來令人耳目一新的演出。

文化處表示，除現場演出外，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞大賽，由榮獲2024Outbreak Europe 世界冠軍、台灣首位取得奧運霹靂舞參賽資格的國手孫振擔任街舞擂台公開組評審。街舞界新世代生力軍-屏東高校生熱舞聯隊「Rouser」等為活動注入青春活力。還有受歡迎市集，號召餐飲美食、潮流服飾與文創商品共襄盛舉，融合嘻哈、街舞、藝術，一股潮流新勢力正從屏東出發，邀請大家用音樂共振一起嗨翻南台灣。活動資訊請關注屏菸官網及臉書。