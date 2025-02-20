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屏東南州鄉代主席、代表遭提案罷免成立 4月19日投票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併訂於4月19日投票。圖為南州鄉代表會外觀。圖／報系資料照
屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併訂於4月19日投票。圖為南州鄉代表會外觀。圖／報系資料照

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年12月遭民眾提案罷免，理由分別是刪減公所預算，及未審核預算、未利益迴避等，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併訂於4月19日投票

屏東縣南州鄉代表共11席，4個選區，遭提案罷免鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，兩人同屬第一選區，該選區共5席。

兩人去年12月遭民眾提案罷免，先是罷免鄉代葉俊緯提案領銜人張姓男子去年12月16日提案罷免，理由10條，均為刪減公所相關預算；罷免鄉代湯智雄的提案領銜人葉姓男子去年12月18日提案罷免，理由包括未參加今年總預算小組審查會議，事後於網路散布不實訊息，女兒、兒子、母舅等曾任或現任公所職務，未利益迴避等。

選委會指出，南州鄉民代表會第22屆代表第一選區選舉人數4379人，罷免案連署人數應達438人。由葉男領銜提出罷免鄉代湯智雄案，連署人數549人，符合規定人數500人，超過法定連署人數，罷免案成立；另外，張男提出罷免鄉代主席葉俊緯，連署人數816人，符合規定人數751人，已經超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

兩案罷免案合併訂於4月19日投票。確定投票人數以3月30日投票人造冊為主；若以這屆選舉人數該選區4378人四分之一以上同意票要達1095票以上，且同意票大於不同意票，罷免才會通過。

南州鄉人口已跌破1萬人，2026年地方選舉若未設法增加人口，代表席次將從11席減至7席。

屏東縣 投票 罷免

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