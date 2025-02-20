屏東潮州標線人行道 民怨停車不便

屏東縣潮州鎮畫標線型人行道，部分民眾店家抱怨除影響上、下貨，停車被取締開罰，鎮公所指出，標線型人行道多畫在商業區、行人眾多區域，保障行人安全，希望鎮民不要亂停車；嘉義家職學生常將機車停放圍牆旁和平路上，影響居民停車及出入，校方將請教官勸導學生將車停校內。

潮州鎮去年底在新生路及延平路間的中正路段，畫設1公里多的標線型人行道，引發部分民眾議論，除了覺得行車空間縮減，也有人因違停被開單，或店家貨品要上、下車不便而抱怨。

潮州鎮公所主秘王建元說，過去台灣交通「以車為本」思考，但世界的潮流是「以人為本」，打造宜居城市，交通上就要有更多保護行人的措施。城市要進步，政府就要介入更多適法性管理，潮州發展觀光，遊客沒有安全行走空間怎麼會進來？

潮州第一立體停車場的場外，因同時設有實體人行道及標線型人行道，被民眾質疑「為何多此一舉？」王建元說，標線型人行道是人行道，實體人行道是建築物退縮法定空地，兩種可以同時並存，士林夜市也有這樣的設計，後續會協調縣府會勘研商是否需修改。

潮州鎮標線型人行道仍不時有民眾臨停，記者實地查訪，仍有民眾買東西貪圖方便，機車停在人行道。警方表示，會加強取締，也呼籲民眾守法不要違停。

另外，有讀者投訴，嘉義家職的學生將機車停放學校圍牆旁和平路，占用居民車位，質疑學校建機車車棚，提高停車費造成；校方說，增加校內車位未漲停車費，學生機車停放未違規，為避免學生與居民爭車位，會請教官勸導學生，將車停放校內。