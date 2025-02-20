高雄大同醫院醫用管線 疑遭破壞

高雄市立大同醫院今年起由長庚醫院接手經營，交接期間發現院內醫用氣體管路遭人塗上白漆，影響各管線辨識，噴漆發現時間接近移交日前後，衛生局質疑院內關鍵設備遭人蓄意破壞，危及患者安全，已函請雄檢偵辦，檢方已分案調查。

大同醫院原由市府委託高醫經營，高醫接手15年經營，原本有優先議約資格，因衛生局評估認為高醫未投資急重症需求等理由，最後喪失議約權，改委託長庚醫療法人經營。

長庚、高醫及衛生局辦理移交時，管線還屬正常，事後卻發現該院工務氣體管道標誌、流向指標、注意事項等字樣遭人蓄意以白漆覆蓋。

知情人士質疑，該管線為確保醫療安全的關鍵設備，若未能及時復原或辨識可能導致氧氣、麻醉等重要氣體供應錯誤，威脅病人健康，懷疑有人刻意讓院內人員無法掌握管線用途，才上漆、拿走標示字牌。

另外，去年12月31日起至1月間，該院消防逆止閥還突然遭人開啟，導致警報鳴動，院內人員調閱監視器卻發現畫面無法回放，1樓還出現阿摩尼亞外洩等問題。

這些情況發生在高醫、長庚移交期間，衛生局接獲長庚通報，認為氣體管線屬生命保護設備，遭毀損恐對病院產生潛在性風險，依違反醫療法函請地檢署偵辦。

高雄長庚表示，「病人安全」是醫院最重要核心價值，去年12月31日發現第一時間，已立即全面檢視和檢修完畢，也請同仁提高警覺，加強定期檢修巡檢頻率，確保病人與醫療安全，並強調只想好好做好醫療，不會再對此事回應。

市議員陳麗娜指出，衛生局身為委託單位，對移交後出現狀況，應負起責任監督，否則損害的是患者權益。市議員黃文益說，出問題是院內管線，任何不滿情緒，都不應報復在第三人身上，盼檢警調盡速查明。

衛生局則表示，大同醫院自去年10至12月由衛生局、長庚、高醫清點軟硬體設施，去年底至元旦清查時，再發現部分設施異常，當下修復，並全面檢修，是否人為所致由檢方調查釐清。