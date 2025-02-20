舊材活用 金門推建材銀行

金門縣傳統建築約5千多棟，每年投入大量經費修繕，許多老屋拆除後，仍具價值的木料、石材等常被視為廢棄物，文史界深感痛心。縣長陳福海推動「建材銀行」，盼回收再利用，提升古蹟與傳統建築修復效率，減少修繕成本。

陳福海昨邀金門國家公園管理處等單位至金湖鎮白龍潭營區現勘，了解規畫建置進度。

城鄉發展處簡報表示，建材銀行運作模式參考「銀行存款」概念，讓舊材發揮最大價值。除了老屋與古蹟修復工程外，各鄉鎮公所未來公共建設也能申請材料，減少新材購置支出。

此外，金門國家公園管理處與文化局古蹟維護時，拆除的部分構件若可回收再利用，也可送往建材銀行統一管理，確保金門特有的閩南式建築元素能被保留下。

除設立「建材銀行」，縣府也意識到修復技術傳承同樣重要，金門許多資深匠師年事已高，如果沒有新血加入，未來修繕工作恐面臨人力短缺困境。2018年起縣府委託金門農工職校辦理「金門傳統匠師推廣教育班」，培養更多年輕工匠，已有59名學員通過考核，其中近50人投入修復工程，3人取得文化部認證的傳統匠師資格。